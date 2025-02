UE proponuje USA pokój. I szykuje się na wojnę

Polska prezydencja zorganizowała w środę po południu pilną telekonferencję ministrów państw UE w sprawie amerykańskich zapowiedzi wojny handlowej. Żadna decyzja nie weszła jeszcze w życie, więc nie może być też kontrdecyzji ze strony UE, ale wobec coraz bardziej zdecydowanych gróźb ze strony USA kierowanych przez prezydenta Trumpa Europa musi pokazać jedność.

Cła na stal i aluminium, opłaty na samochody

Czym grozi Donald Trump? Amerykański prezydent zapowiada 25-proc. cła na stal i aluminium, grozi też opłatami na europejskie samochody. Te pierwsze cła Trump wprowadził już w czasie swojej pierwszej kadencji (zostały one za prezydentury Joe Bidena zamienione na dwustronnie negocjowane kontyngenty), a teraz zapowiada ich przywrócenie. UE eksportuje do USA stal i aluminium za kwotę ok. 6 mld euro rocznie, po 3 mld euro na każdy z tych surowców.

Jeśli chodzi o samochody, to Amerykanie argumentują, że handel na obecnym zasadach jest nieuczciwy. Bo opłata importowa w USA to 2,5 proc., podczas gdy w UE aż 10 proc. Do tego dochodzi VAT, który Waszyngton traktuje teraz jak dodatkową opłatę. Unii trudno jednak byłoby zmniejszyć cła z 10 proc. do 2,5 proc., bo wtedy automatycznie (zgodnie z regułami klauzuli najwyższego uprzywilejowania) musiałaby także zmniejszyć cła na import samochodów z innych państw członkowskich Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym z Chin. A z nimi już teraz jest w poważnym sporze, jeśli chodzi o subwencjonowane przez Pekin auta elektryczne.