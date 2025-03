Więc zupełnie jestem spokojna o przyszłość BYD na polskim rynku. Nasz zespół teraz tylko musi zwiększyć rozpoznawalność marki BYD i zapraszać do salonów jak najwięcej kierowców na jazdy testowe.

Jakie w takim razie są plany BYD na polskim rynku?

Sądzę, że szybko staniemy się liderem rynkowym w przypadku aut elektrycznych i numerem dwa na rynku jako całości.

Natomiast problem rezerwy, z jaką konsumenci podchodzą do aut elektrycznych, dotyczy całej Europy, z wyłączeniem krajów nordyckich. Chodzi tutaj o przygotowanie rynku na elektromobilność. I nasza technologia DMI powinna to zmienić. Ona nie ma przemawiać do kilku entuzjastów hybryd, tylko do wszystkich. Chcesz jeździć elektrykiem? Nasza technologia pozwala na to. Proszę bardzo. Nie chcesz jechać elektrykiem? Nie ma problemu, bo zużycie paliwa będzie znacznie mniejsze niż w jakimkolwiek innym porównywalnym samochodzie. Nasz silnik benzynowy ma wydajność diesla. Planujemy więc w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzenie pięciu nowych modeli z tą technologią.

Jak reaguje pani, kiedy auta BYD są porównywane z Teslą?

Tesla wykonała świetną robotę w wyedukowaniu rynku. Zrobiła też rzeczy trochę szalone. My w BYD mamy zupełnie inną strategię. Jesteśmy firmą inżynieryjną, spokojną. Nie mamy w sobie nic z charakteru gwiazd kina.

I nie zamierzacie wykorzystać obecnych kłopotów Tesli?

Nie poświęcamy specjalnej uwagi problemom Tesli. Mamy swoje własne cele i własną politykę. Naszym celem jest przekonanie konsumentów, aby przesiedli się do aut elektrycznych. A jeśli już jeżdżą autem elektrycznym i zechcą zmienić markę, to mamy dla niego ofertę. To wszystko. Przy tym, jak już mówiłam, nie mamy w sobie nic z gwiazdorstwa.

Nie macie w sobie nic z gwiazdorstwa, ale jeśli spojrzymy na osiągnięcia marketingowe Tesli i łatwość, z jaką Elon Musk sprzedaje sam siebie, to chyba przyzna pani, że to on stworzył świat elektromobilności.

No i co z tego? Za nami przemawiają liczby. I tak, są różnice kulturowe. Ale weźmy przykład z kung-fu. Kto wygrywa te walki? Zawsze jest to osoba, która wcześniej stała gdzieś w kącie. To właśnie jest element chińskiej kultury: nierobienie wielkiego show, tylko wprowadzenie na rynek auta dostępnego dla każdego.