Jerzy Hausner o deregulacji gospodarki

Profesor przyznał, że jest wiele absurdalnych rozwiązań i przepisów. – Oczyszczanie naszego ustawodawstwa gospodarczego z nadmiernej ilości szczegółowych zapisów jest absolutnie pożądane – ocenił.

– Deregulacja dla mnie oznacza, że będziemy bazowali na czymś, co było ustawą zaproponowaną przeze mnie i uchwaloną przez Sejm. Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorcy w stosunku do działania administracji byli chronieni klauzulami generalnymi. Klauzulą, która na papierze jest, ale nie działa. Ona zobowiązuje urzędy skarbowe do tego, by wydawać interpretację przepisów prawa podatkowego. Jeśli podatnik się dostosuje do tych przepisów, nie może ponosić żadnych konsekwencji, że interpretacja się zmieniła. A mamy sytuację, że urzędnicy zmieniają interpretację przepisów i stawiają postępujących uczciwie przedsiębiorców w sytuacji traktowania ich jako oszustów – tłumaczył Hausner. – To nie skłania do inwestowania, do podejmowania ryzyka przedsiębiorczego – dodał.

Profesor zaznaczył, że „poczucie działań, które stabilizują warunki gospodarowania, a jednocześnie wspomagają to gospodarowanie działaniami infrastrukturalnymi, wspieraniem procesów w nauce, w badaniach, działań uniwersyteckich, powiązania biznesu i przedsiębiorstw jest nam bardzo potrzebne i zmieni tę atmosferę”.

Podkreślił, że trzeba się liczyć z tym, że zagrożenie związane z agresją Rosji i polityką Rosji nie zmniejszy się. – To nie znaczy, że nie mamy myśleć o tym, jak nasz kraj ma się rozwijać – ocenił.