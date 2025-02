W poniedziałek premier Donald ogłosił program „650 mld plus”. - Rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu w polskiej gospodarce po trudnych doświadczeniach ostatnich lat – mówił szef rządu w czasie wielkiej konferencji w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przekonywał, że przełom ma przynieść strategia: inwestycje, inwestycje, inwestycje. - W polską gospodarkę w tym roku zainwestowanych zostanie ponad 650 mld zł, „bliżej 700 mld zł” - zapowiedział premier Tusk.

Tusk rzuca propozycję, Brzoska ją przyjmuje

Wystąpieniu szefa rządu przysłuchiwali się m.in. liczni przedstawiciele biznesu i organizacji przedsiębiorców oraz pracodawców. I właśnie wtedy Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce, twórcy InPostu prace nad pakietem zmian przepisów, które pomogłyby odblokować gospodarkę, ułatwić życie przedsiębiorcom i rozruszać inwestycje. - Gdyby pan zechciał z gronem tych, którzy by chcieli panu pomóc, przygotować możliwie szybko, najpierw rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw, czyli długiego procesu i nie są związane z pewnym ryzykiem politycznym, bo komuś się nie spodobają i nie będzie większości albo podpisu. Wy wiecie o wiele lepiej, że istnieje cały zestaw działań, które moglibyśmy podjąć szybko. Ale chciałbym, żeby to były działania dokładnie i precyzyjnie opisane przez takich ludzi jak wy, a nie przez urzędników – tłumaczył Tusk.

Brzoska przystał na ten plan. – Traktuję to jako zaproszenie do dialogu. Jeśli będziemy tkwili w regulacjach, polegniemy - komentował potem. Przypomniał, że środowisko biznesowe od dłuższego czasu wskazują obszary wymagające deregulacji. Mówił, że biznes tkwi w kajdanach regulacji. - Większość z nich narzuca wprawdzie UE, ale Polska dopisuje do nich własne. I to one dławią biznes – mówił Rafał Brzoska.

Wszyscy zadowoleni ze spotkania zespołu ds. deregulacji Rafała Brzoski z Donaldem Tuskiem

Prace ruszyły z kopyta. Zaledwie po kilku dniach, w piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze spotkanie zespołu pod wodzą Rafała Brzoski z Donaldem Tuskiem. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: po stronie rządowej minister finansów Andrzej Domański oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, a po stronie przedsiębiorców prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa oraz prezes zarządu Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz.