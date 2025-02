Donald Tusk ogłasza program 650 mld+. Nowa strategia: inwestycje, inwestycje, inwestycje

– Generalnie mamy tu wielki plan inwestycyjny. Nie wiem, czy można to nazwać planem gospodarczym rządu, ale te zapowiedzi z pewnością zmierzają w dobrym kierunku. Dobra jest zapowiedź walki z wysokimi cenami energii, bo jej ceny dla przedsiębiorstw są najwyższe w Europie i zabijają konkurencyjność polskich firm – komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Pochwalił zapowiedź deregulacji gospodarki i zmian w podatkach. – Podatki miały być zmieniane „Polskim Ładem”, ale to nie wyszło. Jako BCC przekazaliśmy ministrowi finansów propozycje zmian w tym zakresie, które szybko można by wdrożyć – mówił szef Związku Pracodawców BCC.

– To o czym przedsiębiorcy mówili od roku, znalazło się w zapowiedziach szefa rządu. Plany są bardzo ambitne, pytanie, czy uda się to wszystko zrealizować. Bardzo na to liczymy – powiedział nam Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. W jego ocenie to dobrze, że rząd chce przeznaczyć na inwestycje blisko 700 mld zł, ważne jest jednak, żeby z tych pieniędzy skorzystały polskie, a nie zagraniczne firmy. – Dobrze by było, żeby powstał fundusz, który pozwoliłby realizować te inwestycje polskim firmom – stwierdził Marek Kowalski. Przypomniał, że gdy przed laty Hiszpania uruchamiała plan budowy dróg i autostrad, stworzyła warunki, dzięki którym udało się stworzyć czempionów budowlanych. – Chciałbym, żeby na skutek naszego planu inwestycyjnego powstali polscy czempioni budowlani – mówi Marek Kowalski. – FPP będzie wspierała wszelkie działania rządu nakierunkowane na rozwój gospodarczy – zapewnia.

– Plan gospodarczy okazał się planem inwestycyjnym dla Polski. Według zapowiedzi premiera na inwestycje przeznaczymy – w samym tylko w 2025 r. – prawie 700 mld zł. To ponad 17 proc. naszego PKB, nie odbiega to jednak od tego, co wydaje państwo i inwestorzy rokrocznie w Polsce – skomentował Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. – Nie dostaliśmy też, niestety, konkretów. Ani na co te środki zostaną wydatkowane, ani skąd je dokładnie pozyskamy. KPO w 2025 r. to tylko odsetek zapowiadanych środków. Jedno jest pewne: polskie firmy będą czynnym uczestnikiem tego planu – dodał.

Biznes pyta: jak rząd chce to zrobić?

Lekkiego rozczarowania nie kryje Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. – Z dużej chmury mały deszcz. Liczyliśmy na odważniejsze pomysły rządu na przyspieszenie polskiej gospodarki – skomentował. W jego ocenie nie jest to niestety spójny plan działań, które mogłyby przynieść przełom w inwestycjach – ten przełom w inwestycjach rzeczywiście w 2025 r. się dokona, ale będzie to wynik z jednej strony „ruszenia strumienia” inwestycji unijnych, zarówno KPO, jak i funduszy spójności, z drugiej zaś bardzo niskiej bazy odniesienia za rok poprzedni.