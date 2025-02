Marek Belka: Trump i jego nadworny błazen Elon Musk traktują świat jak jakąś grę

Co czeka Polskę, która w ubiegłym roku zanotowała przyzwoity 2,9-proc. wzrost PKB? Utrzymamy taki wzrost, a może skoro premier Tusk zapowiada „przełomowy rok”, będzie jeszcze lepiej?

Nie lubię takich pytań, bo to jest trochę wróżenie. Progności ekonomiczni mówią, że będzie 3,5 proc. wzrostu PKB w tym roku. To nie jest coś, co powala, ale jest przyzwoitym wzrostem gospodarczym. Chciałbym zwrócić uwagę na Hiszpanię, która w tej chwili zdobywa pozycję najbardziej dynamicznego kraju w Europie. Po pierwsze mają mnóstwo gazu i tanią energię. I po drugie, to jeden z nielicznych krajów w Europie, gdzie liczba ludności rośnie. Nie znaczy to, że Hiszpanki rodzą dużo dzieci, tylko zasiliło ten kraj kilka milionów hiszpańskojęzycznych Latynosów. To bardzo korzystna imigracja, bliska kulturowo, trochę jak dla nas imigracja ze wschodu.

Bardzo istotne w Polsce jest, jak będzie kształtować się inflacja, ona jest z pozoru bardzo wysoka, ale jak spojrzymy na ostatnie miesięczne wskaźniki wzrostu cen, a to jest kluczowe, bo mówi o aktualnej dynamice, to ona jest bardzo niska. W ostatnim miesiącu było to zero wzrostu. A stopy procentowe mamy w dalszym ciągu jedne z najwyższych w Europie. Myślę, że NBP nie pomaga.

Prezes Adam Glapiński stał się teraz jastrzębiem?

Oczywiste, że tak. Co więcej, jest nie tylko jastrzębiem, ale takim jastrzębiem chaotycznym, bo były momenty, kiedy z miesiąca na miesiąc prezes Glapiński wypowiadał zupełnie niepasujące do siebie rzeczy. Mówił o tym, że możemy zacząć myśleć o obniżkach stóp w pierwszej połowie 2025 r., czyli właściwie teraz. A miesiąc później, że trzeba poczekać do 2026 r. albo dłużej. To są rzeczy, które zwiększają koszty dezinflacji, o czym wiedzą specjaliści od polityki pieniężnej i koszty długu publicznego, od którego odsetki są wyższe. Myśmy kiedyś płacili z tytułu obsługi długu 30 mld zł rocznie, a teraz to już prawie 80 mld zł. I to jest w części efekt polityki NBP.

To świadoma polityka, żeby zaszkodzić politycznym przeciwnikom, którzy teraz są u władzy?

Myślę, że to wszystko trochę bierze się z niekompetencji. Ale bez wątpienia prezes Glapiński nie jest specjalnie przyjaźnie nastawiony do obecnej władzy.

Proszę powiedzieć jako były prezes NBP: gdyby teraz pan teraz zasiadał w tym fotelu zamiast Adama Glapińskiego, do jakiego poziomu obniżyłby pan stopy procentowe? Co by pan powiedział na konferencji w gmachu NBP?

Powiedziałbym, biorąc pod uwagę miesięczną dynamikę inflacji, że w najbliższym czasie rozpoczniemy dyskusję nad cyklem obniżek. Więcej bym nie powiedział. Nie można w sposób odpowiedzialny mówić o konkretnych obniżkach i podawać konkretnych wielkości.

Reasumując, stopy procentowe są za wysokie i należy je obniżyć?

Na pewno. Nawiasem mówiąc, wciąż nie możemy wyjść z tego chaosu i rozregulowania rynku energii, którego dokonano za poprzedniej władzy. Te tzw. tarcze antyinflacyjne okazały się tak naprawdę tarczami proinflacyjnymi. Odbija to nam się czkawką do dzisiaj.