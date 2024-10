Parlament Europejski widzi ryzyko nadużyć finansowych

Ale teraz do chóru krytyków dołączają eurodeputowani i unijni audytorzy, którzy patrzą na budżet z punktu widzenia prawidłowości wydawania pieniędzy. „Rzeczpospolita” dotarła do listu, który Niclas Herbst, szef Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, wysłał do przewodniczącej Komisji Europejskiej. – Takie plany dają mylące wrażenie uproszczenia. W rzeczywistości otworzyłyby drzwi do nadużyć funduszy na dużą skalę, co obecnie obserwujemy w przypadku wydatków z Funduszu Odbudowy. Prokuratura Europejska w swoim sprawozdaniu rocznym za 2023 r. stwierdza, że w krótkim okresie istnienia Funduszu Odbudowy zidentyfikowała 233 przypadki nadużyć z szacowaną szkodą w wysokości 1,8 mld euro. Te bezprecedensowe liczby wymagają ostrożności przy powielaniu modelu z Funduszu Odbudowy, ponieważ wydaje się, że władze krajowe nie zawsze są w stanie sprostać zadaniu ochrony interesów finansowych UE – napisał Herbst.

Według niego w modelu proponowanym przez KE nie byłoby już możliwe rozliczanie Komisji z wykorzystania pieniędzy unijnych podatników. Oznaczałoby to również, że Parlament Europejski nie mógłby w rozsądny sposób korzystać ze swojego uprawnienia do udzielania absolutorium – najsilniejszego, jakie posiada na mocy obowiązującego traktatu, aby pociągnąć Komisję do odpowiedzialności w demokratyczny sposób za to, w jaki wykonuje ona budżet UE.

Unijni audytorzy ostrzegają

Pomysł skrytykował też Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli urząd audytu UE. Zapytany na marginesie konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu Tony Murphy, szef ETO, miał wątpliwości. – Plany Komisji są wciąż na bardzo wczesnym etapie, a szczegóły modelu nie są jeszcze bardzo jasne. Ale jeśli celem jest uwolnienie dużej części funduszy europejskich poprzez przeniesienie budżetu do państw członkowskich, co oznacza również przekazanie im odpowiedzialności za kontrolę, obawiamy się, że wystąpią poważne zagrożenia. Przy takim modelu może być trudno ocenić, czy fundusze są wydawane prawidłowo i skutecznie – powiedział Irlandczyk. Z tych samych powodów Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował już Funduszu Odbudowy gospodarki po pandemii oparty na tej samej koncepcji.

Polska ma na temat tej reformy negatywne zdanie. Na łamach „Rzeczpospolitej” cytowaliśmy już Adama Szłapkę, sekretarza stanu ds. europejskich, który tłumaczył, że to właśnie decentralizacja funduszy unijnych stoi za wielkim sukcesem w ich wykorzystaniu w Polsce. Podobnego zdania jest Krzysztof Hetman, eurodeputowany PSL, były minister rozwoju i technologii, który polityką regionalną zajmuje się na szczeblu lokalnym, centralnym i unijnym od wejścia Polski do UE.