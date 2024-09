Czytaj więcej Gaz Mołdawski przykład ku przestrodze Europy. Rosja użyła broni gazowej Mołdawii skończył się długoletni kontrakt z Gazpromem. Rosja zagroziła, że ​​pozostawi Mołdawię bez gazu, jeżeli Kiszyniów nie zgodzi się na rosyjskie warunki. Są to warunki polityczne.

Kraj czeka na wybory prezydenckie, które będą miały miejsce 20 października. Urzędnicy i biznes spodziewają się ok. 60 proc. poparcia dla proeuropejskiej Sandu, choć Rosjanie nie ustają w atakach w mediach społecznościowych czy za pomocą płatnych spotkań przedwyborczych. Jednak podczas spotkania platformy nastroje były entuzjastycznie proeuropejskie. – Mołdawia jest na rozstaju dróg, ale to nie ten rodzaj skrzyżowania, gdzie nie wiemy, dokąd iść – mówiła prezydent kraju. I dodała, wskazując na zbliżające się wybory, decydujący moment w historii Mołdawii, „nie mamy luksusu możliwości tracenia czasu”.

Mołdawia pomaga uchodźcom z Ukrainy

Europejscy dyplomaci podkreślali rolę Mołdawii, która przyjęła dużą część uchodźców z Ukrainy. – Pokazaliście, że jeśli wasi sąsiedzi będą chcieli tu zostać, mogą tu zostać, blisko od swoich domów, języka, kultury. Więcej niż 125 tys. Ukraińców tu zostało, to ponad 5 proc. populacji Mołdawii – mówiła Annabela Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych. Podkreślała rolę solidarności w kraju, Przypomniała, że urząd prezydentki Mołdawii wyłączał światła w czasie kryzysu energetycznego w ramach jedności z mieszkańcami borykającymi się z dramatycznymi wzrostami cen energii.

Kraj pod rządami Sandu zaostrzył swój proeuropejski kurs i od 14 grudnia 2023 r. trwają negocjacje w sprawie członkostwa w UE, to historyczny moment i, jak zaznaczyła Baerbock, zupełne przeciwieństwo tego, czego chciał Putin. Doceniono, że inflacja spadła już z 30 proc. do 5 proc., Mołdawia nie dostaje już gazu z Rosji, modernizuje swój system prawny i walczy z korupcją.

Ministrowie europejscy mocno poparli mołdawski kierunek polityki, podkreślając, że też od tego kraju zależy bezpieczeństwo Europy. – Jeśli dojdzie do pokoju podyktowanego przez Rosję, Putin wykorzysta ten czas do przygotowania następnego ataku i tym razem celem moglibyśmy być my – mówiła minister Baerbock.