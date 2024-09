W Rosji nie ma już inwestorów zagranicznych. Uciekli i nie zamierzają wracać

Jednak, jak podkreśla opozycyjna gazeta „The Moscow Times” – rozmowy o tych instrumentach toczą się na Kremlu od wielu lat, ale ich dotychczasowe rezultaty są skromne: ponad 2/3 aktywów finansowych gospodarstw domowych lokuje się w bankach i gotówce. Rosjanie są gotowi do inwestowania, co widać po dużym popycie inwestorów prywatnych na IPO w latach 2023–2024, jednak „bardziej sceptycznie” podchodzą do inwestycji długoterminowych – mówi profesor ekonomii Oleg Szybanow. Jego zdaniem, jest to konsekwencja „serii kryzysów i słabych wyników rosyjskich funduszy emerytalnych, które co roku nie rekompensują inflacji".

Biznes działa za swoje pieniądze

Dziś, kiedy wywołana przez Putina wojna trwa już trzeci rok, a sankcje odcięły biznes od zachodniego finansowania, głównym źródłem inwestycji (50–60 proc.) rosyjskich firm pozostają środki własne i zyski.

Na drugim miejscu znajduje się państwo; banki pozyskują około 10 proc. środków przeznaczanych na inwestycje. Choć przedsiębiorstwa coraz aktywniej wykorzystują możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, jego wielkość jest nieporównywalna z wielkością akcji kredytowej – stwierdza Bank Rosji.

Dlatego też inwestorzy na rynku rosyjskim mają niezwykle wąski wybór. „Pomimo szerokiego wyboru instrumentów finansowych, różnorodności branżowej emitentów, wielkość papierów wartościowych znajdujących się w swobodnym obrocie... nie jest duża” – kontynuuje regulator i proponuje zachęcanie do wykorzystywania rynku kapitałowego do pozyskiwania środków na wzór subsydiowania oprocentowania kredytów.

Przyjazne banki też odmawiają

Ze swojej strony bank centralny stara się stworzyć nową infrastrukturę dla inwestycji zagranicznych, która zastąpiłaby tę „zniszczoną przez sankcje”. W szczególności stara się dojść do porozumienia w sprawie budowy „mostów depozytowych”, które zapewniłyby zagranicznym inwestorom bezpośredni dostęp do rynku rosyjskiego i umożliwiłyby im emisję papierów wartościowych w walutach krajowych. Jednak brak tu wyników. „Rozwój takich relacji zależy od gotowości stron” – przyznaje Bank Rosji.

A kraje uznawane przez Kreml za „przyjazne” coraz szybciej zamykają przed rosyjskim biznesem swoje rynki finansowe. Banki Chin, Indii, Turcji, ZEA i azjatyckich republik odmawiają finansowania transakcji i otwierania rachunków. Każdy kontakt ze stroną rosyjską wywołuje wielomiesięczne sprawdzanie i utrudnia prowadzenie interesów.