Mario Draghi chce ratować Europę przed zapaścią. Koszt? 800 mld euro rocznie

Nowe unijne podatki

Najwięksi unijni płatnicy – w praktyce to państwa Europy Północnej, jak Niemcy, Holandia, czy kraje skandynawskie – nie chcą zwiększania swoich udziałów we wspólnych wydatkach. Alternatywą byłoby stworzenie nowych źródeł własnych finansowania UE, które od lat forsuje Komisja Europejska. Wśród nich jest podatek od CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), szczególnie w kontekście rozbudowy ETS i objęcia nim kolejnych sektorów gospodarki, opłata graniczna za emisje dwutlenku węgla (CBAM), podatek od dochodów uzyskiwanych przez międzynarodowe korporacje (BEFIT), podatek cyfrowy czy opłata związana z jednolitym rynkiem pobierana od wielkich korporacji odnoszących największe korzyści z funkcjonowania na wspólnym rynku. Od stycznia 2021 r. już funkcjonuje opłata nałożona na państwa członkowskie, zależna od ilości niepoddanych recyklingowi odpadów plastikowych. Ale te propozycje napotykają również opór. Państwa członkowskie nie chcą nowych podatków, które wpływałyby bezpośrednio do unijnej kasy. Nawet jeśli, jak jest to w wypadku proponowanych przez KE opłat, byłyby one nakładane na przychody generowane przez wspólne unijne polityki.

Czytaj więcej Biznes Dominique Leroy z Deutsche Telekom: Telekomy chcą uczciwej rywalizacji z big techami Nie może być tak, że duzi dostawcy treści i aplikacji stali się de facto największymi dostawcami łączności, ale nie podlegają zasadom obowiązującym operatorów telekomunikacyjnych. Potrzebujemy równych szans – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Dominique Leroy, członkini zarządu Deutsche Telekom.

Polska prezydencja w UE zajmie się konkurencyjnością

– Dla Polski na pewno ten raport jest bardzo pomocny i pojawia się w dobrym momencie. Bo za niespełna cztery miesiące Polska przejmie rotacyjne kierowanie UE i to właśnie konkurencyjność, obok obronności, ma być głównym tematem naszej prezydencji – mówi wiceminister Karbownik. Ale też wskazuje na konieczność refleksji: co jeśli nie będzie zgody na finansowanie koniecznych inwestycji. – Mario Draghi mówi, że potrzeba funduszy na poziomie ok. 5 proc. unijnego PKB na sfinansowanie polityk, co do których UE się zobowiązała: Zielony Ład czy transformacja cyfrowa. Ale też polityki obronnej. Podzielam tę diagnozę, w Europie potrzebna jest poważna rozmowa, czy to powinny być pieniądze unijne, krajowe, czy prywatne oszczędności. Jeśli nie będzie zgody co do znalezienia takich środków, to logiczną konsekwencją powinno być wycofanie się z części legislacji, która te koszta generuje. W tym kontekście najczęściej podawany jest przykład systemu ETS2 – mówi wiceminister.

Mario Draghi: UE musi dogonić USA i Chiny

Raport Mario Draghiego liczy blisko 400 stron i obejmuje praktycznie wszystkie sektory unijnej gospodarki z receptami na poprawę ich funkcjonowania. Ale kluczowe są trzy wytyczne. Po pierwsze, zamknięcie rosnącej luki inwestycyjnej między UE a USA i Chinami, szczególnie w dziedzinie nowych technologii. To wymaga pieniędzy, ale nie tylko. Ważne są też regulacje, a może bardziej ich brak. – Od 2019 roku wyprodukowaliśmy w Europie 13 tysięcy aktów legislacyjnych, w USA – 3 tysiące. Czy moglibyśmy zrobić trochę mniej i czy moglibyśmy być trochę bardziej skoncentrowani? – mówi Draghi. Druga dziedzina wymagająca szybkiego działania to taka dekarbonizacja gospodarki, która podniesie konkurencyjność UE. To brukselska mantra: Zielony Ład nie tylko jako zobowiązanie etyczne, dziejowa powinność wobec następnych pokoleń, ale też szansa na objęcie przywództwa ekonomicznego i technologicznego. Ale Draghi ostrzega: to nie jest automatyczne. – Jak skoordynujemy nasze polityki, to jest wielka szansa na skok konkurencyjności. Jeśli tego nie zrobimy, to pojawia się ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego – mówi były szef EBC. Przykładem jest rynek energii elektrycznej, który jest tak skonstruowany, że firmy i gospodarstwa domowe nie czerpią korzyści z niskich kosztów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Wreszcie trzecia kluczowa dziedzina to bezpieczeństwo. Rozumiane zarówno w sensie wojskowym, co wymaga od UE zbudowania prawdziwego wspólnego rynku zbrojeń, jak i w sensie ekonomiczno-geopolitycznym, co wymaga znaczącego ograniczenia zależności od pojedynczych dostawców w takich dziedzinach, jak choćby zaawansowane technologie czy farmaceutyki. Unia musi budować partnerstwa z wieloma dostawcami, żeby zmniejszyć ryzyko uzależnienia od pojedynczych partnerów, w tym przede wszystkim od Chin.

Nie po raz pierwszy w UE wskazuje się na konieczność wielkich inwestycji pobudzających gospodarkę. Znaczącą inicjatywą był tzw. plan Junckera (od nazwiska ówczesnego przewodniczącego KE Jeana-Claude’a Junckera), który w latach 2015–2020 pomógł sfinansować inwestycje warte 500 mld euro. Od 2021 roku realizowany jest plan odbudowy po pandemii z dotacjami i pożyczkami opiewającymi łącznie na 672 mld euro, ale obowiązuje on tylko do 2026 roku. Oprócz tego jest też tradycyjny budżet UE opiewający na 150 mld euro rocznie, z którego ok. 50–60 proc. idzie na inwestycje. To ciągle bardzo daleko od zamierzonej rocznej kwoty ok. 800 mld euro.