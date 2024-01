Światowa gospodarka znów zwolni, a strefie euro grozi nawet recesja

Sytuacja strefy euro będzie wyraźnie gorsza, bank zakłada jej wzrost o 0,7 proc. Droga energia i wysokie stopy skłoniły go do obniżenia przewidywań z czerwca o 0,6 pkt proc.

Chiny też wpłyną ujemnie na światowy wzrost, bo gospodarka tego kraju zwolni do 4,5 proc. Będzie to najmniej od ponad 30 lat, jeśli nie liczyć lat pandemii 2020-22. W 2025 r. gospodarka zwolni jeszcze bardziej, do 4,3 proc. – Generalnie, to skutek powrotu chińskiej gospodarki do wolniejszego wzrostu z powodu starzejącej się i malejącej ludności, rosnącego zadłużenia, które ogranicza inwestowanie z powodu mniejszej liczby okazji do uzyskania wyższej wydajności – wyjaśnił Ayhan Kose, zastępca głównego ekonomisty i szef działu prognoz w banku.

Kraje rozwijające się i dokonujące przemian ustrojowych osiągną wzrost o 3,9 proc. wobec 3 proc. w roku ubiegłym i o punkt procentowy mniej wobec średniej z dekady lat 10. Nie wystarczy to do wydobycia rosnącej liczby mieszkańców ze strefy ubóstwa, zdaniem BŚ na koniec roku co czwarty mieszkaniec tych krajów i 40 proc. krajów o niskich dochodach będzie uboższe niż w ostatnim roku przed pandemią, 2019.

Recesja w strefie euro?

Przez większość minionego roku wzrost strefy euro wahał się koło zera, w ostatnim kwartale znalazła się ona w recesji, a perspektywy na ten rok są słabe – stwierdził z kolei w Madrycie Luis de Guindos, wiceprezes EBC.

– Miękkie (trudno policzalne) wskaźniki wskazują na spadek w grudniu, potwierdzają możliwość technicznej recesji w II półroczu 2023 r. i słabe perspektywy na najbliższy okres. Publikowane dane wskazują na niepewną przyszłość i raczej ujemne perspektywy – powiedział Hiszpan.