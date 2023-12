To najbardziej zaboli Kreml w 12. pakiecie unijnych sankcji

Do rozporządzenia UE 833/2014 w sprawie sankcji wprowadzono nowy artykuł, który określa sankcje sektorowe wobec Rosji. Rada UE zobowiązała eksporterów towarów unijnych do umieszczania w umowach na dostawę tzw. produktów wrażliwych do krajów trzecich, innych niż „kraje partnerskie”, warunku zakazującego reeksportu do Rosji lub do innego kraju w celu wykorzystania w Rosji.

Reklama

Zegar tyka, umowy do poprawy

Taka klauzula musi zostać wprowadzona do nowych kontraktów eksportowych do 20 marca 2024 roku. Jeżeli umowa zostanie zawarta przed 19 grudnia 2023 r., wówczas należy do niej dodać klauzulę zakazującą reeksportu do 20 grudnia 2024 r. lub wcześniej, jeżeli umowa wygaśnie przed tą datą i zostanie przedłużona.

Czytaj więcej Biznes Syn Miedwiediewa i siostrzenica Putina na czarnej liście Unii Przyjęty w poniedziałek w Brukseli 12. pakiet antyrosyjskich sankcji zawiera nie tylko nowe ograniczenia, ale uszczelnia też stare. Na europejską czarną listę wpisane zostały nowe firmy i osoby. Są wśród nich siostrzenica Putina i syn Miedwiediewa.

Klauzula nie jest wymagana, jeśli umowa dotyczy eksportu do „krajów partnerskich”. Należą do nich USA, Wielka Brytania, Japonia, Korea Południowa, Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Norwegia, Islandia, Szwajcaria.

Towary objęte nowym warunkiem to m.in: