Harvardzka elita ekonomistów. Kto w tym roku otrzyma Nobla?

Chetty, a także trio Piketty, Saez i Zucman, znaleźli się na tegorocznej liście ekonomistów godnych Nobla, którą co roku publikuje firma Clarivate Analytics, korzystając głównie na rankingach cytowalności naukowców. Trzecim potencjalnym kandydatem do Nagrody Banku Szwecji według tego zestawienia jest Edward Gleaser z Uniwersytetu Harvarda, zajmujący się ekonomią miast i znaczeniem urbanizacji dla rozwoju gospodarczego.

W kontekście ataku Rosji na Ukrainę, ale też pogarszających się stosunków gospodarczych między Zachodem a Chinami, na czasie jest też ekonomia polityczna i instytucjonalna, która zajmuje się prawnymi, społecznymi i kulturowymi fundamentami rozwoju gospodarczego. Niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie, również regularnie wymienianym wśród kandydatów do Nagrody Banku Szwecji, jest Daron Acemoglu, wykładowca w MIT, który zajmuje obecnie trzecie miejsce w sporządzanych przez bazę RePEc rankingu ekonomistów najczęściej cytowanych w artykułach innych badaczy. Przed nim jest tylko James Heckman, noblista z 2000 r., i Andrei Shleifer, którego z grona potencjalnych noblistów dyskwalifikuje skandal finansowy z jego udziałem z przełomu stuleci (Shleifer kierował finansowanym przez amerykański rząd harvardzkim zespołem, który doradzał przy prywatyzacji i budowie rynku kapitałowego w Rosji, a jednocześnie tam inwestował).

Oprócz aktualności problematyki badawczej, za Acemoglu przemawia również to, że jest już laureatem (z 2012 r.) przyznawanej co dwa lata Nagrody Nemmersa, której zdobywcy często otrzymywali w kolejnych latach nagrodę Banku Szwecji. Spośród 15 zdobywców tego prestiżowego wyróżnienia, przyznawanego przez Uniwersytet Northwestern za znaczący wkład w rozwój ekonomii, ośmioro zostało później uhonorowanych przez Komitet Noblowski (droga w drugą stronę jest zablokowana: laureaci „Nobla” nie kwalifikują się do Nagrody Nemmersa). Pozostali z siedmiorga, którzy „Nobla” wciąż nie mają, również stale przewija się na liście kandydatów. To m.in. wspomniana Claudia Goldin, ale też Ariel Pakes.

Kto ma największe szanse na Nobla według Econjobrumors

Uczestnicy forum dyskusyjnego dla profesjonalnych ekonomistów Econjobrumors, gdzie co roku odbywa się typowanie laureatów do Nagrody Banku Szwecji, w tym roku często wskazują właśnie Pakesa, wykładowcę z Harvardu, specjalizującego się w teorii organizacji rynku (ang. industrial organization), prężnie rozwijającej się gałęzi ekonomii. Jej znaczenie wzrosło w związku z zaburzeniami w łańcuchach dostaw, które pojawiły się w trakcie pandemii, a także późniejszym wystrzałem inflacji.

W noblowskim wątku na forum Econjobrumors często pojawiają się też nazwiska Parthy Dasgupty i Johna Lista. Ten pierwszy, emerytowany wykładowca Uniwersytetu w Cambridge, znany jest z interdyscyplinarnych badań na styku ekonomii rozwoju i ekologii. List, wykładowca Uniwersytetu Chicagowskiego, autor nowatorskich eksperymentów w dziedzinie ekonomii, szósty we wspomnianym rankingu cytowalności RePEc, to z kolei etatowy już kandydat do Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Inni naukowcy, którzy co roku są wymieniani jako potencjalni nobliści, to Roberto Barro (5. w rankingu RePEc) z Harvardu, jeden z najważniejszych makroekonomistów, oraz Kenneth Rogoff (11. w rankingu RePEc), również z Harvardu. Ten ostatni, gdyby zdobył w końcu „ekonomicznego Nobla” za badania nad ekonomią międzynarodową i kryzysami finansowymi oraz zadłużeniowymi, prawdopodobnie zostałby wyróżniony w duecie z koleżanką z uczelni Carmen Reinhart. Duże szanse co roku ma również Philippe Aghion, wykładowca na paryskiej uczelni INSEAD oraz w London School of Economics, który zajmuje się tematyką innowacji i postępu technologicznego.