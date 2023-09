Zdecydowanie gorszy rok dla gospodarki Niemiec

Wskaźnik klimatu w przemyśle poprawił się trochę, firmy wydawały się nieco bardziej zadowolone z bieżącej sytuacji, jednak ich oczekiwania pogorszyły się i były pesymistyczne. Zamówień też było mniej. Sektor usług zanotował kolejny szósty spadek wskaźnika nastrojów. Wpłynęło na to wyraźne pogorszenie bieżącej sytuacji, sprzedaż zmalała w porównaniu z minionymi miesiącami. Oczekiwano trochę więcej, ale nadal z dużą dozą sceptycyzmu.

Poprawił się wskaźnik dotyczący handlu, bo oczekiwania były mniej pesymistyczne. Firmy tego sektora były jednak mniej zadowolone z obecnej sytuacji. Wskaźnik dotyczący budownictwa zmalał do najniższego poziomu od stycznia 2009.



Pogorszyły się nastroje wszystkich eksporterów. Wskaźnik oczekiwań zmalał we wrześniu do minus 11,3 pkt z minus 6,5 w sierpniu. — Ta część gospodarki jest w fazie słabości, maleje eksport wszystkich kluczowych regionów — stwierdził Klaus Wohlrabe, szef działu ankiet w Ifo. Jedynie producenci wyrobów skórzanych i mebli oraz kilka firm produkcji żywności spodziewają się wzrostu eksportu. Wszystkie pozostałe sektory przewidują spadek. Nadzieje z sierpnia przemysłu chemicznego rozwiały się, producenci pojazdów są też sceptyczni. Największy pesymizm dotknął firmy drukarskie. — Wygląda na to, ze wzrost popytu w eksporcie nastąpi dopiero w przyszłym roku — dodał Wohlrabe. Uważa ponadto, że po zastoju w II kwartale trzeci kwartał zakończy się zapewne spadkiem gospodarczym.

- Niemieckie firmy, podobnie jak politycy i cała gospodarka przywykają stopniowo do myśli, że gospodarkę czeka dłuższy okres stłumionego wzrostu — stwierdził Carsten Brzeski, szef działu makro w grupie ING. Jego zdaniem, dane Ifo pokazują ten sam stan gospodarki, Chiny nadal nie zwiększają dynamiki, stopy procentowe hamują działalność, nadal panuje niepewność co do polityki transformacji energetycznej.