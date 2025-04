Francji grozi poślizg deficytu budżetowego

Francois Bayrou jest trzecim w ciągu roku premierem Francji, także obiecującym zmniejszenie do 2027 r. deficytu budżetowego, który od czasu pandemii rośnie i doszedł w ubiegłym roku do 6 proc. PKB, podczas gdy kryterium z Maastricht zakłada 3 proc. Rząd Bayrou zapowiedział, że do 2028 r. zmniejszy ten deficyt do 3,4 proc. PKB.

Międzynarodowym Fundusz Walutowy opublikował w związku z wiosennym zgromadzeniem członków MFW i BŚ w Waszyngtonie doroczny przegląd polityki budżetowej krajów członkowskich. W opracowaniu uwzględniono wyłącznie podjęte już działania rządów i na ich podstawie sporządzono prognozy dla każdego kraju do 2030 r. Na podium trzech najgorszych rządów na świecie znalazły się Chiny z deficytem 8,1 proc., Indie z deficytem 6,7 proc. i Francja z deficytem 6,7 proc. Fundusz stwierdził, że jeśli Francja nie podejmie dostatecznych wysiłków, to w przyszłym roku ten deficyt wyniesie 6,1 proc.

- Sądzimy, że rząd francuski przedstawił pomysły i propozycje zmierzające w dobrym kierunku, ale oczekujemy większej jasności co do podjętych działań — oświadczył agencji AFP Vitor Gaspar, dyrektor spraw budżetowych w MFW.

W prognozie Funduszu zadłużenie finansów publicznych Francji dojdzie do 4 bln euro, do 128,4 proc. PKB. „Należy odnotować, że zadłużenie publiczne Belgii, Francji i Słowacji ma wzrosnąć o ponad 10 pkt. proc. w ciągu najbliższych 5 lat, natomiast zmaleje o ponad 15 p. p. na Cy [prze, w Grecji i w Portugalii” — ocenił MFW.

Reforma emerytur

Fundusz odnotował też silny sprzeciw Francuzów wobec reformy systemu emerytur i uznał, że brak wzięcia pod uwagę opinii społeczeństwa mogło zaszkodzić powodzeniu tej reformy, którą w 2023 r. poparł, gdy pracował nad nią rząd Elisabeth Borne. Teraz w opracowaniu MFW stwierdził, że poparcie opinii publicznej dla takiej reformy jest jednym z czynników jej sukcesu. Radzi więc „w ramach możliwości stopniowe wprowadzanie reform, co pozwoli dostosować się jednostkom i przedsiębiorstwom”. A zdaniem autorów opracowania, lepiej jest podejmować takie działania w okresie dużego wzrostu gospodarczego. W ubiegłym roku Fundusz oceniał, że reforma emerytalna i zasiłków dla bezrobotnych „zaczęły dawać owoce”.