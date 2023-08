Indyjski zakaz eksportu ryżu wywoła efekt domina. Uderzy w najbiedniejszych

Czytaj więcej Gospodarka Rosja znów podbija ceny żywności na świecie Po miesiącach niemal nieprzerwanych spadków indeks światowych cen żywności poszedł w górę za sprawą olejów roślinnych. To skutek zerwania porozumienia o tranzycie przez Morze Czarne.

Światowe ceny ryżu wzrosły o około 20 proc. od czasu wprowadzenia zakazu w Indiach. Zdaniem handlowców z międzynarodowych firm handlowych dalszy wzrost o 15 proc. może wywołać ograniczenia ze strony Tajlandii i Wietnamu. „Pytanie nie brzmi, czy ograniczą eksport, ale raczej o to, jak bardzo ograniczą i kiedy podejmą takie środki” – powiedział handlowiec z New Delhi. W tym tygodniu ceny ryżu w Tajlandii i Wietnamie wzrosły do 15-letnich maksimów.

Ryż jest podstawowym pożywieniem dla ponad 3 miliardów ludzi, a prawie 90 procent wodochłonnych upraw tego zboża znajduje się w Azji, gdzie susza wywołana efektem El Nino zagraża uprawom w największych krajach producenckich.