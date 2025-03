Chaotyczna polityka Trumpa zepsuła hossę. To może wepchnąć USA w recesję

Analitycy Morgan Stanley prognozują, że S&P 500 może w nadchodzących miesiącach stracić jeszcze 5 proc., jeśli wojny handlowe Trumpa zostaną zaostrzone. Ekonomiści Goldman Sachs obcięli natomiast prognozę dla wzrostu PKB USA na ten rok z 2,4 proc. do 1,7 proc. Analitycy UBS oceniają, że ryzyko stagflacji lub „dekoniunktury cyklicznej” wzrosło w USA do 30 proc. Ich główny scenariusz – przewidujący, że gospodarka USA będzie rosła pomimo agresywnych podwyżek ceł – ma 50 proc. szans na realizację. – O ile traktujemy poważnie dane gospodarcze i deklaracje administracji Trumpa, o tyle wdrażanie polityki, która wpływa na spowolnienie gospodarki USA, a ma w przyszłości prowadzić do wyższego wzrostu, wymagałoby odejścia od strategii opartej na dążeniu do szybkiego sukcesu – wskazuje Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS Global Wealth Management.

Trump, w niedzielnym wywiadzie dla telewizji Fox News, przyznał, że podwyżki ceł wywołują niepewność w gospodarce, ale jest ona do zaakceptowania. Pytany o ryzyko recesji, udzielił wymijającej odpowiedzi. – Będziemy mieć zakłócenia, ale czujemy się z tym OK – powiedział Trump.

– Rynki otrzymały wiadomość, że administracja zamierza „zerwać plaster”. Podwyżki ceł i recesja mogą być sposobem na stworzenie dezinflacji oraz obniżenie rentowności obligacji dziesięcioletnich. Obecnie mamy do czynienia z kontrolowanym wyburzeniem – ocenia Prashant Newnaha, strateg TD Securities.

Zmiana preferencji

Przecena na Wall Street mocno dotknęła spółki zaliczane do „wspaniałej siódemki”, czyli papiery gigantów technologicznych będących wcześniej lokomotywami amerykańskiej hossy. Spośród „wspaniałej siódemki” po poniedziałkowym zamknięciu tylko akcje Meta Platforms były wyżej niż na koniec 2024 r. Zyskały one w tym roku tylko nieco ponad 2 proc. Papiery Apple’a zniżkowały w tym czasie o ponad 9 proc., Microsoftu o prawie 10 proc., Amazonu o 11 proc., Alphabetu o 12 proc., Nvidii o ponad 20 proc., a Tesli aż o 45 proc. Kapitalizacja Tesli od szczytu z grudnia zmniejszyła się o połowę. O ile akcje tej spółki zyskiwały w pierwszych tygodniach po zwycięstwie wyborczym Trumpa (inwestorzy spodziewali się dużego wpływu Elona Muska na nową administrację), to uwikłanie Muska w politykę mocno im zaszkodziło w ostatnich miesiącach.

Nastroje na rynku amerykańskim mocno kontrastują z sytuacją na giełdach zachodnioeuropejskich, gdzie rozpoczął się boom na akcje spółek zbrojeniowych. Inwestorzy wyraźnie liczą na to, że te spółki zostaną zalane zamówieniami na broń od rządów europejskich wskutek napięć w relacjach USA z UE.