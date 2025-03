Kilka minut po ogłoszeniu Trumpa Ford powiedział, że utrzyma w mocy swoje decyzje w kwestii energii w USA.

- Nie ustąpimy. Przepraszam Amerykanów, że prezydent Trump postanowił przeprowadzić niesprowokowany atak na nasz kraj, rodziny, miejsca pracy. To jest niedopuszczalne – powiedział premier Doug Ford w MSNBC.

2 kwietnia nowe cła na import samochodów do USA

Trump we wtorkowym poście zażądał również, aby Kanada natychmiast zniosła antyamerykańskie cło dla rolników na niektóre amerykańskie produkty mleczne, ostrzegając, że wkrótce ogłosi stan wyjątkowy w zakresie energii elektrycznej na zagrożonym obszarze. - To pozwoli Stanom Zjednoczonym szybko zrobić to, co konieczne, aby złagodzić to nadużycie ze strony Kanady — napisał.

Prezydent oświadczył również, że jeśli Kanada nie zniesie innych „rażących, długotrwałych taryf nałożonych na USA”, to znacznie zwiększy cła na import samochodów już od 2 kwietnia. Jego zdaniem dzięki temu w zasadzie na stałe przestanie się opłacać produkcja samochodów w Kanadzie.