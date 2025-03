Premier Ontario grozi USA: Nie zawaham się całkowicie odciąć prądu

Doug Ford ostrzegł, że odetnie dostęp do energii całkowicie, jeśli Stany Zjednoczone dodadzą nowe cła na towary kanadyjskie. „Jeśli Stany Zjednoczone zaostrzą sytuację, nie zawaham się całkowicie odciąć prądu” – powiedział Ford reporterom na konferencji prasowej. „Uwierzcie mi, gdy mówię, że nie chcę tego robić, współczuję Amerykanom, ponieważ to nie Amerykanie rozpoczęli tę wojnę handlową. Odpowiedzialna jest jedna osoba. To prezydent Trump” – dodał premier Ontario.

Cła na prąd będą dotyczyć firm i rodzin w USA

Premier Ford powiedział, że 25-procentowa dopłata „będzie dotyczyć rodzin i firm” w Nowym Jorku, Minnesocie i Michigan i doda około „100 dolarów miesięcznie do rachunków ciężko pracujących Amerykanów”.

Jednak wprowadzenie takiej opłaty celnej zaszkodziłoby również kanadyjskiemu przemysłowi energetycznemu. Kanada, która jest o wiele bardziej zależna od eksportu z USA niż Stany Zjednoczone od kanadyjskich towarów, ryzykuje wpadnięciem w recesję, jeśli wojna handlowa się zaostrzy – informuje CNN.

Trump znów grozi Kanadzie i Meksykowi

Oprócz groźby całkowitego odcięcia prądu Ford powiedział, że może podnieść 25-procentową dopłatę, jeśli cła USA wzrosną. Trump już zagroził, że właśnie to zrobi. Prezydent USA zapowiedział, że nałoży cła na nabiał i drewno z Kanady, w myśl zasady dolar za dolar do ceł, które Kanada nakłada na amerykańskie towary. Trump w niedzielę powiedział, że cła na Kanadę i Meksyk mogą wzrosnąć, jeśli kraje te nie dotrzymają obietnic pomocy w zmniejszeniu ilości fentanylu przekraczającego granicę do USA.