Komitet doradczy w zakresie gospodarki Amerykańskiego Zrzeszenia Bankierów ABA złożony z 16 ekonomistów głównych instytucji finansowych Stanów Zjednoczonych ogłosił w komunikacie, że przewiduje wzrost PKB w 2025 i w 2026 r. o 2,1 proc., ale uprzedził też, że przewidywania dla bieżącego roku mogą być mniejsze — informuje „ABA Banking Journal”. Ekonomiści zakładają zwolnienie tempa rządowych zakupów, co będzie wynikać za zmian w polityce handlowej. Może to mieć ujemny wpływ na wydatki konsumentów i na nakłady kapitałowe. Komitet przewiduje, że deficyt budżetowy wzrośnie do 1,9 bln dolarów w końcu 2025 r. i osiągnie 2 bln rok później. Ryzyko recesji w obu tych latach oceniono na 30 proc., ale może zwiększyć się zależnie od prowadzonej polityki.

Po osiągnięciu w ubiegłym roku wzrostu o 2,8 proc. gospodarka amerykańska może zwolnić tempo. Ostatnie decyzje administracji Trumpa dotyczące nowym stawek celnych w imporcie wywołały powszechne zaniepokojenie, zwiększyły też napięcie dotyczące wymiany handlowej.

- Uzgodniona prognoza dodatniego wzrostu gospodarczego i małego ryzyka recesji opiera się na oczekiwaniach, że nowe stawki celne nie będą obowiązywać przez cały 20225 rok. Im dłużej będą obowiązywać, tym bardziej wzrośnie ryzyko recesji. Dodatkowo, wysokie koszty mieszkań są nadal przeciwnym wiatrem dla konsumentów i całej gospodarki mimo niedawnego spadku cen nieruchomości i wzrostu czynszów — podkreślił Luke Tilley, przewodniczący ABA.

Ekonomiści mieli pewne obawy dotyczące rynku pracy, kiedy ich komitet zebrał się we wrześniu 2024, teraz spodziewają się, że bezrobocie wzrośnie niewiele z obecnego poziomu do 4,1-4,2 proc. na koniec roku. — Tworzenie miejsc pracy było solidne w ostatnich miesiącach, ale maleją ryzyka perspektyw bezrobocia — uznał Tilley.

Ekonomiści oceniają, że bank centralny USA będzie mieć do czynienia z dużymi wyzwaniami w swych działaniach mających zmniejszyć inflację do celu 2 proc., bo zdolność konsumentów w podtrzymywaniu wyższych cen będzie ograniczona, gdyż ich oszczędności zmalały w porównaniu z okresem pandemii. Komitet uważa, że w razie nasilenia się wojny handlowej zagrożenia dla bieżącego roku i później będą duże, nawet jeśli gospodarka zachowa wzrost — odnotowuje „ABA Banking Journal”.