Czy Donald Trump może zagrozić złotemu i euro?

A widać kryzys?

Na razie nie. Owszem, działania prezydenta Trumpa wywołują zamieszanie, ale na razie ciągle nie wiadomo do czego ostatecznie doprowadzą. Bo może być tak, że umocnią dolara, ale też mogą go trwale osłabić.

Trump ewidentnie gra na osłabienie Europy, na osłabienie Unii Europejskiej. Czy to się może jakoś odbić na euro?

Można powiedzieć, że od lat to Unia gra na osłabienie Unii Europejskiej, jeśli wziąć pod uwagę działanie, które podejmuje, a których nie podejmują inni. Mam na myśli przede wszystkim przeregulowanie, ale do pewnego stopnia także Zielony Ład. To utrudnia Unii konkurowanie. I Stany Zjednoczone starają się teraz wykorzystać swoją lepszą pozycję od tej, którą ma Europa. Tego dotąd między Stanami a Europą nie było, ale teraz wygląda na to, że to się skończyło. Do tej pory swoją silniejszą pozycję wobec innych krajów starały się narzucać Chiny, teraz próbują to robić Amerykanie.

I to może przełożyć się na osłabienie euro wobec dolara?

Może. Z drugiej jednak strony, Europa najprawdopodobniej na amerykańskie cła odpowie swoimi. Jeżeli to będzie wyrównane, to po prostu inaczej rozłożą się akcenty. Część branż straci, ale część zyska.

Czy w tej sytuacji możliwy jest jakiś atak spekulacyjny na rynki wschodzące?

Myślę, że nie. Żeby taki atak był udany, musiałoby być umocnienie się dolara. A póki co to jest tak, że rynki trochę nie wiedzą, w którą stronę to może pójść. Siły działające z jednej strony na umocnienie się dolara, z drugiej zaś na jego osłabienie, czyli z jednej strony na przykład działania w kierunku obniżenia się deficytu w USA, a z drugiej popyt na amerykańską walutę, równoważą się. I pewnie pozostaną, tak jak w ostatnich latach, stabilne. To, że gdzieś nałoży się cła, nawet duże, w sytuacji, gdy druga strona odpowie tym samym, nie da tak naprawdę powodu do jakiegoś wyraźnego umocnienia czy osłabiania się dolara.

Jak w całej tej sytuacji powinien zachowywać się nasz bank centralny?

Bank centralny i Rada Polityki Pieniężnej, mają za zadanie dbać o to, by inflacja była niska i utrzymywała się w wyznaczonym paśmie dopuszczalnych odchyleń. Tak nie jest. Inflacja jest w naszym kraju wyraźnie podwyższona. Mamy też ogromny deficyt budżetowy, który owszem, stymuluje gospodarkę, ale na kredyt. Pół biedy, gdyby to był kredyt wewnętrzny, bo za nasze oszczędności banki kupowałyby obligacje, a uzyskane w ten sposób pieniądze rząd wydawałby w kraju i jakoś by się to kręciło, nie działając przy tym aż tak mocno proinflacyjnie. Ale rząd pożycza za granicą. W ten sposób trafiają na nasz rynek pieniądze, których tu nigdy nie było. Pieniądze te wymieniane są na złotówki i pompowane w polską gospodarkę. To może powodować presję inflacyjną. W efekcie bank centralny może się więc słusznie obawiać, że ten trwały, jak się wydaje, deficyt budżetowy rzędu kilkaset miliardów złotych rocznie, nie pozwoli na zauważalny spadek inflacji. A obniżka stóp procentowych, w warunkach wysokiego deficytu budżetowego i wysokiej inflacji sprawi, że po chwilowym entuzjazmie zostaniemy z tym samym problemem, tylko z gorszym kursem. Dodatkowo może się okazać, że przy niższych stopach już nie będzie takiego popytu na obligacje. Bank centralny ma więc teraz stosunkowo prostą sytuację: widzi odczyty inflacyjne, wysoki deficyt i dość mocnego złotego, co w sumie sprawia, że nie ma podstaw do obniżenia stóp procentowych. Ewentualnie co można robić, a czego NBP nie robił zbyt często, to próbować interwencji na rynku walutowym. Takie interwencje to zawsze wstrząśnięcie inwestorów, które pokazuje, że po drugiej stronie jest duży gracz, a z takim graczem, z bankiem centralnym, generalnie się nie zadziera. Zwłaszcza w sytuacji, gdy chce on osłabić swoją walutę, a nie umocnić.