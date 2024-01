Pierwszy debiut 2024 roku na NewConnect

18 stycznia do obrotu trafi milion akcji serii A, 120 tys. papierów serii B oraz 40 tys. serii C. Początkowo debiut planowano na 2021 r., ale ze względu na ówczesne warunki makroekonomiczne spółka postanowiła go przesunąć.

– Obecna sytuacja wydaje się być o wiele bardziej korzystna. Od 2023 r. liczba oraz wartości ofert publicznych rosną – podkreśla prezes. Dodaje, że giełda, a na początku NewConnect, wydaje się naturalną drogą dla wielu producentów gier, które dobrze prosperują.

– Wejście na giełdę bez emisji akcji ma kilka korzyści. Daje większą wiarygodność i transparentność, przez co w przyszłości łatwiej np. pozyskać kapitał. To też podniesienie prestiżu i promocja. Kolejną korzyścią są możliwości rozwoju przez zwiększenie kapitału, dywersyfikację akcjonariatu czy przejęcia. Wejście na giełdę ułatwia też określenie wyceny spółki i jej atrakcyjności dla inwestorów – mówi prezes.

Wartość światowego rynku gier rośnie. Do 2026 r. ma przekroczyć 200 mld dol. Największe rynki to USA i Chiny. Według Newzoo na ten pierwszy kraj przypada 46,4 mld dol., a na drugi 44 mld dol. Trzecia jest Japonia z 19 mld dol. Polskę znajdziemy w trzeciej dziesiątce.

W ostatnim czasie dużo się mówi o rynku chińskim. Z jednej strony dużym i perspektywicznym. Z drugiej jednak – skrępowanym licznymi ograniczeniami.

– Spadek wartości chińskiego rynku staje się faktem. Wpływ na to mają działania rządu Chin, takie jak ograniczanie liczby godzin, które przed konsolami i komputerami mogą spędzać młodzi gracze, kwestie monetyzacji czy skrzynek z tzw. loot boxami, czyli bonusami. Te nowe zasady ograniczają wydatki na gry online – mówi szef ConsoleWay. Dodaje, że już spowodowało to spadek wartości takich azjatyckich spółek jak Tencent, NetEase czy Krafton. A to poważni inwestorzy w branży gier, którzy wychodzą ze swoimi produktami i ofertą na rynki zachodnie. – Ta sytuacja powinna stworzyć pole do popisu innym spółkom, umożliwiając im wykorzystanie potencjału. To także szansa na zagarnięcie kawałka tortu dla polskich producentów gier takich jak ConsoleWay – uważa prezes.