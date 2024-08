Co będzie można nazwać kebabem a co nie

We wniosku wskazano, że kebab musi składać się z mięsa cielęcego ze zwierząt w wieku co najmniej 16 miesięcy lub mięsa z nóg i/lub grzbietu owiec w wieku co najmniej sześciu miesięcy. Jedyną alternatywą byłby kebab z kurczaka, który musiałby być zrobiony z piersi kurczaka i/lub udek z kurczaka. Także skład marynaty, w której moczone jest mięso ma zostać precyzyjnie ustalony, a także jaką grubość mogą mieć plastry mięsa i jak długo muszą być marynowane.

Popularna w Niemczech mielona wołowina lub cielęcina zostałaby wówczas zakazane lub nie byłaby już nazywana kebabem – alarmuje portal berliner-kurier.de. „Jeśli UE zatwierdzi turecką inicjatywę dotyczącą kebabu, będzie to również koniec kebabu warzywnego. Oznacza to na przykład: W bardzo popularnym w Berlinie barze przekąskowym „Mustafa’s Gemüse Kebap” przy Mehringdamm nie wolno sprzedawać niczego, co nazywa się kebabem” – dodaje portal.

Kebab należy do Niemiec

Niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir jest jednym z największych przeciwników tureckiego wniosku. „Kebab należy do Niemiec. Każdy powinien móc sam decydować o tym, jak jest tu przyrządzany i spożywany. Nie potrzeba żadnych specyfikacji ze strony Ankary” – uważa polityk.

Według Stowarzyszenia Tureckich Producentów Kebabu w Europie kebab został po raz pierwszy wyprodukowany w Berlinie w 1972 r. przez tureckiego robotnika Kadira Nurmana. „Od tego czasu nazwa i proces produkcyjny pozostały niezmienione i rozprzestrzeniły się na całe Niemcy i inne kraje europejskie” – podkreśla stowarzyszenie.

Branża kebabów generuje około 2,4 miliarda euro rocznej sprzedaży w Niemczech i około 3,5 miliarda euro w całej Europie. W niemieckich barach i restauracjach z kebabem zatrudnionych jest ponad 60 tys. osób. W całej Europie produkuje się około 400 ton mięsa kebabu dziennie.