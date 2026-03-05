– Firmy wciąż mogą realizować ambitne projekty, jednak kluczowe staje się szybkie działanie, dobre przygotowanie i trafny dobór narzędzi wsparcia. To moment, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki i zbudować trwałą przewagę konkurencyjną na kolejne lata – przekonuje Zuzanna Galińska, ekspertka Centrum kompetencji funduszy unijnych w Banku Millennium.
Z bogatej listy tegorocznych konkursów dotacyjnych dla firm w ramach funduszy europejskich ekspertka Banku Millennium wybrała te, które w jej ocenie są najatrakcyjniejsze dla firm.
– Podstawowym konkursem dla szukających wsparcia dotacyjnego pozostaje Ścieżka SMART – ocenia Zuzanna Galińska. – Warto zauważyć, że w tym roku podzielono ją na dwa odrębne typy konkursów – oddzielne dla projektów badawczych oraz inwestycji – dodaje.
I wskazuje, że potrzeby badawcze firm zostaną zaspokojone przez aż pięć konkursów Ścieżki SMART. Dwa nabory dla mikro, małych i średnich (luty–marzec i październik–listopad) zostaną uzupełnione konkursem marcowym, na który niektórzy przestali już liczyć. Mowa o Ścieżce SMART dla dużych przedsiębiorstw (nabór marzec–maj). Natomiast w okresie wiosennym (kwiecień–czerwiec) i letnio-jesiennym (sierpień–październik) pojawią się dwa konkursy dla projektów konsorcjalnych. Wszystkie będą wspierać prowadzenie prac B+R dotyczących innowacyjnych w skali polskiego rynku rozwiązań.
Projekty inwestycyjne mające na celu zakup maszyn i urządzeń czy budowę hal produkcyjnych będą finansowane wyłącznie w przypadku MŚP. Ten konkurs Ścieżki SMART odbywający się na wiosnę (kwiecień–maj 2026) będzie wspierał wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia do oferty firmy innowacyjnych rozwiązań.
– W obu przypadkach nadal możliwe będzie wnioskowanie o finansowanie kosztów w zakresie internacjonalizacji i szkoleń. Możliwość sfinansowania kosztów tzw. zielonych inwestycji i cyfryzacji została przeniesiona do instrumentów pożyczkowych – zauważa ekspertka Banku Millennium.
Kolejny wyróżniony przez nią instrument to Platforma STEP, która ma na celu opracowanie i rozwój oraz wdrożenia technologii krytycznych w trzech kluczowych sektorach: biotechnologie, technologie cyfrowe i deep-tech oraz czyste i zasobooszczędne technologie.
– Projekty mogą tu dotyczyć zarówno technologii krytycznej, wnoszącej na wewnętrzny rynek UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (ścieżka A), jak i służyć ograniczaniu strategicznej zależności Unii Europejskiej (ścieżka B) – wylicza Zuzanna Galińska. – Nabory dostępne są zarówno dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw i będą odbywać się regularnie w okresie wiosenno-jesiennym – dodaje.
Idziemy dalej. Do instrumentów związanych z energetyką. – Do 27 lutego otwarty był nabór na finansowanie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w tym na magazyny energii w dużych i średnich przedsiębiorstwach (pożyczka z umorzeniem), do 10 marca można składać wnioski o dofinansowanie na źródła wysokosprawnej kogeneracji (dotacja), a do końca kwietnia na wsparcie projektów OZE w zakresie wytwarzania biometanu lub energii elektrycznej lub cieplnej z biogazu, wraz z opcją budowy magazynu energii (dotacja) – wylicza ekspertka Banku Millennium.
I wskazuje, że dodatkowy konkurs na finansowanie poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez wsparcie wykorzystania biometanu przez instalacje do produkcji biogazu będzie dostępny na wiosnę z Funduszu Modernizacyjnego (wsparcie dotacyjno-pożyczkowe).
W okresie letnim (czerwiec–lipiec) przedsiębiorcy ze ściany wschodniej będą mogli wnioskować o wsparcie w zakresie wdrożeń, wynikających z wcześniej zatwierdzonych przez PARP modeli biznesowych, dotyczących transformacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
– Konkurs ten umożliwi finansowanie kosztów maszyn i urządzeń, jak i wsparcie budowy hal produkcyjnych bezpośrednio związanych z wprowadzeniem GOZ w przedsiębiorstwie – mówi Zuzanna Galińska.
Wyróżnia też planowany wstępnie na czerwiec 2026 r. nabór dla MŚP na dofinansowanie kosztów wdrożenia nowoczesnych technologii cyfrowych w procesach produkcyjnych, automatyzacji procesowej, a także implementacji rozwiązań opartych o big data, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.
– Spółki będą mogły kupić gotowe technologie cyfrowe niezbędne do działalności lub też zlecić wykonanie ich na potrzeby spółki – zaznacza ekspertka Centrum kompetencji funduszy unijnych w Banku Millennium.
W jej zestawieniu konkursów dotacyjnych znajdujemy też zaplanowany na wrzesień 2026 r. konkurs na inwestycje dla przetwórców rolnych z sektora MŚP.
Spółki będą mogły sfinansować m.in. budowę nowych obiektów przetwórczych, magazynowych czy laboratoryjnych, kupno nowych maszyn do przetwarzania, magazynowania, pakowania, czy infrastrukturę prośrodowiskową (oczyszczalnie, pompy ciepła, magazyny energii).
– Dofinansowanie do 60 proc. kosztów projektu, do wysokości 10 mln zł, a także budżet naboru w wysokości ponad 850 mln zł sprawia, że jest to jeden z ciekawszych instrumentów przewidzianych na 2026 r. – uważa Zuzanna Galińska.
Ekspertka zauważa ponadto, że wciąż dostępne są pojedyncze konkursy w poszczególnych województwach.
W woj. dolnośląskim będzie można np. wnioskować o wsparcie na inwestycje w zakresie instalacji OZE, magazynów energii, termomodernizacji czy poprawy efektywności energetycznej linii produkcyjnych (konkurs do końca marca), a województwo podkarpackie ma zaplanowany konkurs na finansowanie magazynów energii (marzec 2026).
Jeszcze w 2026 r. ruszą pierwsze nabory z Funduszy Norweskich.
– Bliższe informacje poznamy dopiero po pierwszym kwartale 2026 r., ale już teraz wiadomo, że projekty będą mogły dotyczyć m.in. zielonej przedsiębiorczości i innowacji – mówi Galińska.
Wylicza ponadto, że także na 2026 r. planowane są dwa nowe instrumenty pożyczkowe z umorzeniem: na automatyzację i cyfryzację (II–III kwartał) i na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw (czerwiec).
Trwają też prace nad ustawą powołującą Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) – nowe źródło finansowania inwestycji związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością, obejmujących również projekty o podwójnym, cywilno-militarnym zastosowaniu (dual use).
– Dzięki FBiO przedsiębiorstwa rozwijające polskie technologie obronne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, co stanowi istotną szansę szczególnie dla firm działających w obszarze przemysłu, technologii oraz cyberbezpieczeństwa – zauważa Zuzanna Galińska.
