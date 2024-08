A jak ocenia pan projekt nowej ustawy o dochodach samorządów przygotowany przez Ministerstwo Finansów?

Przede wszystkim jestem pełen uznania dla ministra Andrzeja Domańskiego oraz wiceminister Hanny Majszczyk i wiceministra Jarosława Nenemana, że zajęli się kompleksową reformą finansów samorządu terytorialnego oraz uszczelnieniem podatków samorządowych. Zaprezentowali wizję, która generalnie odpowiada samorządowcom. Polega ona na uniezależnieniu dochodów samorządów od zmian podatkowych, od zwolnień czy decyzji Sejmu lub rządu. Będzie to procent od dochodu wypracowanego przez mieszkańców, a nie procent od podatku zapłaconego. Weźmy np. sytuację, kiedy podatnik, który płacił liniowy PIT, przeniósł się na ryczałt. Jednym z wielkich oszustw rządu PiS było to, że samorządy nie dostały pieniędzy od ryczałtu, a Polski Ład dał zachętę przenosin na ryczałt. Teraz samorządy będą miały stabilizację. Będą mogły też ocenić sytuację, bo jak wiemy, zarówno wśród samorządowców, jak i przedsiębiorców jednym z głównych czynników, który przekłada się na chęć do inwestowania, jest stabilność. Warto podkreślić, że te dochody będą wyższe niż w br., wskazuje na to załączona do projektu ustawy ocena skutków regulacji (OSR). Samorządowcy liczą pieniądze, a ta reforma idzie w bardzo dobrym kierunku. Jednak w ocenie wielu ekspertów należy bardziej wzmocnić miasta na prawach powiatu, bo analizując wszelkie dane, pewne jest, że to one były najbardziej pokrzywdzone przez rząd PiS.

Wychodzi z pana prezydent Sopotu.

Nie, bo Sopot został w dobrej sytuacji finansowej, jeśli chodzi o poziom zadłużenia, ale w bieżących dochodach już tak elegancko nie jest. Na pewno najbardziej w skórę dostały jednak miasta na prawach powiatu. I to z przyczyn politycznych. Dlatego należałoby odbudować szczególnie ich finanse, które zostały zrujnowane przez PiS. Z dobrodziejstw tych miast, usług przez nie oferowanych korzystają przecież okoliczni mieszkańcy, a nawet mieszkańcy innych województw, przyjeżdżający np. do szkół, na studia czy do pracy. Najmniej na Polskim Ładzie straciły natomiast województwa, bo ich dochody własne w dużej mierze pochodzą z CIT.

A co z finansowaniem oświaty?

To wciąż wielka niewiadoma. Sprawa subwencji oświatowej to bolączka wszystkich samorządów. Samorządowcy czekają na rządowe propozycje dotyczące tej sprawy. Procent dofinansowania oświaty przez JST w ostatnich latach, jak rządził PiS, bardzo wzrósł. Kolejnym z zarzutów jest również finansowanie szkół prywatnych. Obecnie nie ma kontroli nad fluktuacją, czyli przenoszeniem uczniów w tych szkołach. Wyniki szkoły w chmurze też dają do myślenia. Oświata niepubliczna tak, wydatki ze strony samorządów na przedszkola i szkoły niepubliczne też tak – ale pod większym nadzorem.

Skoro miasta na prawach powiatu tak mocno wpływają na otoczenie, to czy należy rozumieć, że wracamy do dyfuzyjno-polaryzacyjnego modelu rozwoju? W jakim kierunku zmierza polityka miejska?

Nie, absolutnie nie wracamy. „Krajowa polityka miejska 2030”, którą w 2022 roku przyjął ówczesny rząd, mówi o miejskich obszarach funkcjonalnych. Dokument wskazuje na wiele wyzwań, począwszy od ładu przestrzennego, przez adaptację do zmian klimatu i jakość środowiska w miastach, po zrównoważoną mobilność i dostępne mieszkalnictwo. Rekomendacje, które KPM 2030 proponuje, dotyczą nie tylko miast na prawach powiatu i gmin wokół nich, ale także miast średnich i małych. Polityka miejska rządu musi przede wszystkim dostrzegać wzajemne oddziaływanie gmin. Reforma samorządowa, jeszcze z czasów premiera Tadeusza Mazowieckiego, a potem premiera Jerzego Buzka, była bardzo odważna. Zostawiła ona wszystkie gminy jako oddzielne byty. Teraz widać ewidentnie, że jednak to przenikanie jest i musi być wzięte pod uwagę. Upodmiotowienie miejskich obszarów funkcjonalnych czy metropolii jest koniecznością. To też inny sposób na planowanie przestrzenne. To chociażby kwestie komunikacji między miastami, gospodarki odpadami, energią. To też aspekt gospodarki wodnościekowej. Musimy też wzmocnić współpracę międzygminną.

Czyli związki gmin i wspólne działania?

Wspólne działania tak, ale też ustawa metropolitalna. Aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pracujemy razem ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) i Unią Metropolii Polskich (UMP) nad przepisami dotyczącymi metropolii policentrycznych, na bazie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Poprawiamy tę ustawę, dołączając do niej metropolię z Pomorza. Następnym etapem będzie zapewne praca nad ramowymi przepisami dotyczącymi metropolii monocentrycznych, czyli Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Szczecina itd.

A ten pierwszy krok, kiedy nastąpi?

Myślę, że ta pierwsza ustawa metropolitalna wejdzie w życie za półtora roku, a następna pewnie za trzy–cztery lata. Są też mniejsze miasta, którymi trzeba się zająć. I o tym mówi „Krajowa polityka miejska 2030”. To dobry dokument, przypominam, że opracowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współpracy z ZMP i innymi korporacjami, w tym ze Związkiem Gmin Wiejskich i Unią Metropolii Polskich. Wskazuje on, co trzeba poprawić w funkcjonowaniu miast. Są to np. rzeczy związane z funduszami UE i przeznaczeniem ich na zazielenianie miast. Do tego potrzebna jest np. ustawa podwyższająca czy urealniająca „kary” i opłaty za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew i likwidację zieleni.