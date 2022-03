Antoni Zdebiak (1951-1991) pracował intensywnie i zajmował się różnymi odmianami fotografii, był także performerem, aktorem i operatorem. Debiutował na początku lat 70. jako fotoreporter w prasie lubelskiej, a potem przeniósł się do tygodnika „Perspektywy”.

W roku 1978 wyjechał do Paryża, gdzie fotografował modę. Po powrocie do kraju pracował dla tygodników i miesięczników, robiąc głównie zdjęcia na okładki, m.in. dla „ITD. ”, „Razem”, „Sceny”, „Teatru”, a także włoskiej Agencja Prasowa ANSA. Równolegle zajmował się fotografią prasową i reklamową. W autorskich poszukiwaniach interesował się fotografią inscenizowaną, na pograniczu performansu (inspirując teatrem Jerzego Grotowskiego) i filmu. Tworzył okładki płyt i robił zdjęcia ze spektakli, głównie w Teatrze Wielkim i Operze Kameralnej. Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Pod koniec lat. 80 wyjechał do Londynu, gdzie fotografował i studiował w szkole filmowej. Zginął w wypadku samochodowym w 1991 roku.

W latach 80. współpracował z bardzo różnorodnymi muzycznymi zespołami i wykonawcami, takimi jak: Republika, Osjan, Siekiera, Dezerter, Tilt, Brygada Kryzys, Lombard, Budka Suflera, z Urszulą, Majką Jeżowską, Andrzejem Rosiewiczem.

Obecna wystawa koncentruje się na okładkach sześciu albumów, wyróżniających się eksperymentalnymi rozwiązaniami. Są to Budki Suflera „Ratujmy co się da!!” (1988); Republiki: „Nowe sytuacje” (1983), „Nieustanne Tango” (1984) i „82-85” (1993) Morawskiego, Waglewskiego, Nowickiego i Hołdysa „Świnie” (1985) oraz projekt zbiorowy „I Ching” (1982/83).

Był znakomitym portrecistą. Na okładkę albumu „Świnie” wykorzystał własny ekspresyjny autoportret, wybrany z kilkuset wykonanych w latach 70. i 80, na którym stroi „witkacowskie” miny. A na okładkach płyt Republiki oglądamy efekty sesji portretowej z Grzegorzem Ciechowskim i muzykami grupy, wykonanej w zaaranżowanym w salonie Zdebiaków studiu fotograficznym, gdzie na białym tle z prześcieradła zawieszonego między piecem a drabiną, często pozowali artyści i przyjaciele (zdjęcia utrzymane są w różnych klimatach: filmowo pop-artowskich, pastiszowo reporterskich po witkacowskie grymasy).

Na okładce „I Ching” ujawnia reżyserskie kreacyjne spojrzenie, komponując „filmową” scenę, w której mężczyzna celuje z pistoletu do własnego cienia, co jest nawiązaniem do chińskiej „Księgi przemian”, do której odwołuje się tytuł albumu.

Z kolei do „Ratujmy, co się da!!” zainscenizował całą serię zdjęć z płonącym samochodem wykonanych w Mięćmierzu. (Kartonowa atrapa daje naturalistyczny efekt grozy.) Totalny obraz destrukcji sugestywnie współgra z frazą tytułowego przeboju: „Spalone mosty to najlepszy w życiu start/ Ratujmy co się da”.

Antoni Zdebiak był niezwykłym, nieustannie eksperymentującym artystą wizualnym. Jego ogromne archiwum, liczące ponad trzysta odbitek i pół tysiąca negatywów czeka na kolejne odkrycia i dużą retrospektywę.

Wystawa w galerii Fundacji Archeologii Fotografii / Społecznym Centrum Fotografii przy ul. Chłodnej 20 jest czynna do 30 kwietnia; 12 kwietnia po wystawie oprowadza kuratorka Marta Szymańska.

W Fundacji Archeologia Fotografii można kupić plakaty oraz album Antoniego Zdebiaka. Zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na wspierającą uchodźców Fundację Ocalenie.