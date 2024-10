Brytyjscy bankierzy szybciej dostaną premie

Woods stwierdził teraz, że ryzyko jest „silą napędową kwitnącej gospodarki kapitalistycznej”, ale ostrzegł też, że starania mające poprawić przepisy nie powinny „przekształcić się w generalne odstąpienie od podstawowej odporności systemu”.

Prezes Urzędu nadzoru finansowego Financial Conduct Authority, Nikhil Rathi obiecał z kolei opublikować w listopadzie dalsze szczegóły dotyczące propozycji tego urzędu ogłaszania publicznie nazw firm objętych śledztwem, jeśli uzna to za wskazane w interesie publicznym. Zdaniem FCA, po pomoże odstraszać do złych działań i zachęci pracowników do sygnalizowania ich i do przejrzystości. — W przyszłym miesiącu ogłosimy więcej danych i przypadków, jak interes publiczny może funkcjonować w praktyce — powiedzial Rithi na tym spotkaniu omówionym przez Reutera.