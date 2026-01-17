Rzeczpospolita
„Teściowie 3” przyciągnęli 1,5 mln widzów do kina. Już do obejrzenia w streamingu

„Teściowie 3”, komedia o podzielonej Polsce, z gwiazdorską obsadą: Kuną, Ostaszewską, Dorocińskim, Woronowiczem, już do obejrzenia w HBO Max.

Publikacja: 17.01.2026 09:00

Jacek Cieślak

Po spektakularnym sukcesie kinowym „Teściów 3”, filmie który przyciągnął do kin ponad 1,5 mln widzów, komediowy hit trafił teraz do widzów HBO. Od 16 stycznia można go oglądać w HBO Max, a od 25 stycznia pojawi się również na antenie HBO i HBO2.

„Teściowie 3”, czyli wielki hit

To film, który łączy gwiazdorską obsadę, śmiech przez łzy i odrobinę refleksji, czyli dokładnie to, co widzowie cenią w najlepszym kinie.

W trzeciej części komediowego hitu „Teściowie” ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny.

Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

Na ekranie ponownie oglądamy niezapomniany kwartet – Izabela Kuna, Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński oraz Adam Woronowicz. W najnowszej odsłonie dołączają do nich m.in. Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski i Joachim Lamża.

„Teściowie 3” – o podzielonych Polakach z dystansem

Jak pisała na naszych łamach Barbara Hollender „»trójka«, wyreżyserowana ponownie przez Jakuba Michalczuka i z udziałem tych samych aktorów, okazuje się wspaniałą niespodzianką. Tym razem na Podlasiu ma się odbyć chrzest pierwszego dziecka Weroniki i Łukasza, na stałe mieszkających w Berlinie. (…) i znów dochodzi do konfrontacji całkowicie odmiennych poglądów i wartości. Warszawianka Małgorzata nie ukrywa dystansu i pogardy dla »zaścianka« Na dodatek dopiero na miejscu dowiaduje się, że to nie spóźnione urodziny jej wnuka, tylko chrzest. »Jeszcze teraz, kiedy Kościół jest tak skompromitowany?!« – wścieka się. Jednak prowincjonalna Wanda ucina temat. Bo co? Mieliby wytykać, »że dziecko nieochrzczone? Że Żyd?« A przecież okaże się, że kryje się za tym chrztem coś jeszcze”.

Gospodyni z Podlasia nie jest krystaliczna. Od dawna zdradza fajtłapowatego Tadeusza. A że religijna? No to potem gna do kościoła, żeby się wyspowiadać. A i tak, jak ktoś przynosi w prezencie dla dziecka album o papieżu, ucina: „Papież? Trzeba było pieniądze do koperty wsadzić”.

„Te dwie Polski z »Teściów« muszą inaczej głosować w wyborach, bo żyją w innych światach, wyznają inne wartości. Noszą w sobie wzajemną niechęć, a Kościół i politycy tylko pogłębiają przepaść między nimi. Modzelewski i Michalczuk pokazują, jak daleko zaszła polaryzacja postaw, a jednak próbują bohaterów zbliżyć. Zwyczajnie, po ludzku. Ktoś uwierzy? Ale próbować trzeba (…) Widz śmieje się non stop, a po wyjściu z kina tego śmiechu się nie wstydzi. Czy może być większa pochwała dla komedii?”.

