Po spektakularnym sukcesie kinowym „Teściów 3”, filmie który przyciągnął do kin ponad 1,5 mln widzów, komediowy hit trafił teraz do widzów HBO. Od 16 stycznia można go oglądać w HBO Max, a od 25 stycznia pojawi się również na antenie HBO i HBO2.

„Teściowie 3”, czyli wielki hit

To film, który łączy gwiazdorską obsadę, śmiech przez łzy i odrobinę refleksji, czyli dokładnie to, co widzowie cenią w najlepszym kinie.

W trzeciej części komediowego hitu „Teściowie” ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny.

Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!