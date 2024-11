Gwiazda serialu „Czarnobyl”, Jared Harris, odbierze nagrodę Cutting Edge Award na BNP Paribas Warsaw SerialCon

Jared Harris to wielokrotnie nagradzany brytyjski aktor z uznaną karierą zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie.

Jego dorobek telewizyjny obejmuje między innymi: „Czarnobyl” (HBO), za który otrzymał nagrodę BAFTA – Brytyjskiej Akademii Filmowej, „Terror” (AMC), „The Crown” (Netflix), „Mad Men” (AMC), „The Two Of US” (VH1), „Kochanice Króla” (BBC).

W dorobku filmowym ma takie tytuły jak; „Reawakening”, „Brave The Dark”, „Lincoln”, „Sherlock Holmes: Gra cieni”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”, „Happiness” i „Strzelałam do Warhola”. Animacje: „Morska bestia”, „Pudłaki”.

Teatr: „The Homecoming” (The Young Vic), „A Period Of Adjustment” (Almeida), „Hamlet” (NJ Shakespeare Festival), „Humble Boy” (Theatre for A New Audience, NYC), „More Lies About Jerzy” (The Vineyard, NYC), „Ecstasy” (The New Group, NYC), „Król Lear”, „Szkoda, że jest dziwką”, „Henryk IV część 1 i 2” (NY Shakespeare Festival), „Hamlet”, „Romeo i Julia”, „Mechaniczna pomarańcza”, „The Silent Woman” (RSC).

Nadchodzące role teatralne: „Hamlet” (RSC).

Niedawno ukończone filmy i programy telewizyjne: „Reykjavik”, „Untitled Kathryn Bigelow”, „Fundacja” sezon trzeci.