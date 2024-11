„Father, Mother, Sister, Brother”. Jim Jarmusch powraca z nowym filmem.

Filmografię Jima Jarmuscha zamyka czarna komedia „Truposze nie umierają”, która w 2019 roku zadebiutowała na festiwalu w Cannes. Od czasu premiery tego filmu reżyser zrobił sobie przerwę od kręcenia nowych obrazów.

„Father, Mother, Sister, Brother”. O czym będzie opowiadał najnowszy film Jima Jarmuscha?

W rozmowie ze stacją radiową France Inter Jim Jarmusch przyznał, że chciałby, aby jego nowy film „Mother, Father, Sister, Brother”, zadebiutował na przyszłorocznym festiwalu w Cannes.

Najnowsze dzieło reżysera opisywane jest jako tryptyk opowiadający o trudnych relacjach rodzinnych między dorosłymi dziećmi, a ich zdystansowanymi rodzicami. Każda część rozgrywać ma się w innym miejscu: „Father” na Wschodnim Wybrzeżu USA, „Mother” w Dublinie", „Sister” oraz „Brother” w Paryżu.

Produkcja zapowiadana jest jako „prawdopodobnie najbardziej osobisty” film Jarmuscha. Ma to być „komedia przeplatana nitkami melancholii” oraz „ciche, obserwacyjne, nieoceniające studium charakterów”. W obsadzie nowego dzieła Jarmuscha jak zwykle zależeli się wybitni aktorzy tacy jak m.in. Cate Blanchett, Vicky Krieps, Charlotte Rampling czy Adam Driver. We wcześniejszych wywiadach Jarmusch sugerował, że film może mieć silny muzyczny komponent na co może wskazywać obecność wybitnego muzyka, oraz wieloletniego przyjaciela Jarmuscha, Toma Waits’a w obsadzie produkcji oraz fakt, że reżyser, który sam również jest muzykiem, zawsze przykłada dużą uwagę do strony muzycznej swoich dzieł.