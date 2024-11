W „Imago” jest jednak jeszcze „wartość dodana” – obraz Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej końca lat 80. Niezwykłego zjawiska. Ludzi, którzy tworzyli wyrafinowaną muzykę rockową, chcieli wykrzyczeć „Nie!” starym, zastanym strukturom, szukali wolności i własnych wartości.

Ważną w tym filmie artystyczną partnerką Chajdas jest Lena Góra. Nie tylko dlatego, że to historia jej matki i że sama jest współautorką scenariusza. Góra bardzo przekonująco zagrała Elę – zbuntowaną, wrażliwą, pełną niespełnień i tęsknot. A jednocześnie na swój sposób silną.

Na ekranach naszych kin dużo jest polskiej komercji. Filmów, o których zapomina się zaraz po wyjściu z kina. „Imago” ma swój styl, uderza w widza. Jest też zapisem kawałka historii – muzyki alternatywnej i Polski. Nie świadczy dobrze o polskiej dystrybucji to, że tytuł tak długo nie mógł trafić do kin. Warto go obejrzeć. I czekać na następny film Chajdas, która ma charakterystyczny styl i nie idzie na łatwiznę.