Olga Chajdas z nagrodą FIPRESCI w Karlowych Warach

— Tym filmem chciałem złożyć hołd pokoleniu moich rodziców, z którego wiele osób stało się ofiarami transformacji i przejścia do kapitalizmu – mówił w Karlowych Warach Stephan Kamadarev.

Zamykający współczesną bułgarską trylogię film Kamandareva jest opowieścią o starszej kobiecie oszukanej przez telefon. Grająca główną rolę Eli Skorczewa dostała nagrodę za najlepszą rolę żeńską.

Specjalną nagrodą jury uhonorowało film „Empty Nets” Behrooz Karamizade. Wyróżnienie jury przypadło niemiecko-libańskiemu dokumentowi o eksplozji portu w Bejrucie „Dancing on the Edge of a Volcano” Cyrila Arisa.

Wyróżnienie dla najlepszego reżysera otrzymał Babak Jalali, irańsko-brytyjski twórca, którego czarno-biały film „Fremont”, napisany wspólnie z Karoliną Cavalli, jest kroniką życia afgańskich uchodźców. W roli głównej świetną kreację stworzyła w nim debiutująca na ekranie uchodźczyni z Afganistanu Anaita Wali.