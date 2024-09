„W pokoju obok”, czyli Pedro Almodóvar z dala od Hiszpanii

O czym opowiada film „W pokoju obok”?

Tilda Swinton, Pedro Almodóvar i Julianne Moore na festiwalu w Wenecji REUTERS/Yara Nardi

Ingrid odwiedza dawną przyjaciółkę w szpitalu. Martha jeszcze walczy. Wkrótce jednak okaże się, że terapia nie przynosi skutku i rak się rozprzestrzenia. To dopiero wstęp do filmu. Martha jest mocną kobietą. I bardzo samotną. Wiecznie zajęta, wiecznie w drodze tam, gdzie toczyły się wojny, zaniedbała własną córkę i praktycznie ją straciła. A teraz chce odejść na własnych warunkach: nie cierpieć, nie tracić coraz bardziej świadomości, nie zamieniać się w strzęp człowieka. Chce sama dokonać na sobie eutanazji, w Stanach zabronionej.

Wynajmuje dom wśród lasów pod Nowym Jorkiem i tam postanawia umrzeć. Tylko chce, by ktoś – w pokoju obok – towarzyszył jej w ostatnich dniach. I wiedział, że gdy zamknie drzwi do swojego apartamentu, to będzie oznaczało koniec. Zawiadomi jej córkę, znajomych. Jej trzy bliskie znajome odmówiły. Ingrid zgodziła się. Martha zabezpieczyła ją listem do policji, w którym napisała, że eutanazja jest jej samodzielną decyzją, a przyjaciółka o jej zamiarach nie wiedziała. I razem pojechały do domu w lesie.

Podziękowania Pedro Almodóvara dla Tildy Swinton i Julianne Moore

Almodóvar zrobił film o odchodzeniu, o prawie do godnej śmierci, ale również o wartości życia i o decyzjach, które mogą zaważyć na losie wielu osób. O egoizmie prowadzącym do samotności, ale też o przyjaźni, o tym, ile można zrobić dla drugiej osoby.