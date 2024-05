„Furioza. Saga Mad Max” bez sukcesu kasowego

100 mln dolarów ma też już na kinowym koncie „Garfield”. Pomarańczowy kot poza rynkiem amerykańskim na razie najwięcej zarobił w Meksyku, Brazylii i Hiszpanii, ale ma jeszcze przed sobą premierę w wielu krajach. W Polsce „Garfield” wejdzie do kin jutro, 31 maja, ale już teraz na seansach przedpremierowych obejrzało go ok. 50 tysięcy widzów. A ewenement polega na tym, że z tym wynikiem pokonał wszystkie filmy będące w ubiegłym tygodniu regularnej dystrybucji.

Najważniejsze pytanie brzmi dzisiaj, co dalej. I tu eksperci nie są najlepszych myśli, jako że na letnim repertuarze bardzo wyraźniej odbija się ubiegłoroczny strajk scenarzystów i aktorów hollywoodzkich. Największe nadzieje producenci i dystrybutorzy wiążą z „Deadpool & Wolverine”. Zwiastun filmu bije rekordy oglądalności, ale czy to przeniesie się na sukces kinowy? Zwłaszcza, że jest to pierwsza produkcja z tej serii, która skierowana jest do widzów powyżej 18 roku życia.

Do młodych widzów z kolei skierowany jest disneyowski „Inside Out 2”, który w Polsce wejdzie na ekrany 12 czerwca pod tytułem „W głowie się nie mieści 2” i „Despicable Me” – na naszych ekranach już wkrótce, od 4 czerwca, pod tytułem „Gru i Minionki: pod przykrywką”.