Znamy wszystkie filmy ubiegające się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajda Mastercard OFF CAMERA 2024

Reżyseria: Emilija Gašić

Scenariusz: Emilija Gašić

Zdjęcia: Ines Gowland

Obsada: Viktorija Vasiljević, Milica Gicić, Tamara Gajević, Pavle Cemerikic, Maša Ćirović

Kraj: Serbia

Rok produkcji: 2024

Czas: 80 min/kolor

Paradise Is Burning

„Paradise Is Burning" Miki Gustafson to film o sile siostrzeństwa, ukazujący życie trzech sióstr w Szwecji: szesnastoletniej Laury, dwunastoletniej Miry i siedmioletniej Steffi. W tle letniej idylli, która mogłaby być pełna wolności i beztroski, stoi nieobecność matki i zagrożenie interwencją służb socjalnych, co mogłoby doprowadzić do rozdzielenia rodzeństwa. Najstarsza z sióstr, Laura, podejmuje desperackie działania, by zachować rodzinę w całości.

Pełne empatii spojrzenie na niełatwą rzeczywistość dorastających kobiet ujmuje szczerością i wrażliwością, z jaką reżyserka portretuje swoje bohaterki. Chociażby w poetyckich scenach obrazujących dziewczyńskie rytuały. „Paradise Is Burning” to także trzy mocne aktorskie kreacje – Bianki Delbravo, Dilvin Asaad i najmłodszej Safiry Mossberg, które dodają docenionemu na festiwalu w Wenecji filmowi unikalnej energii.

Reżyseria: Mika Gustafson

Scenariusz: Mika Gustafson, Alexander Öhrstrand

Zdjęcia: Sine Vadstrup Brooker

Muzyka: Giorgio Giampà

Obsada: Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoli, Mitja Siren

Kraj: Szwecja/Włochy/Dania/Finlandia

Rok produkcji: 2023

Czas: 108 min/kolor

Nagrody: MFF w Wenecji – Najlepsza reżyserka (konkurs „Horyzonty”), Najlepszy scenariusz (Nagroda Authors Under 40); FF w Londynie – Najlepszy debiut; Nagrody Guldbagge – Najlepszy film, Najlepsza scenografia

Silent Roar

Pełnometrażowy debiut szkockiego reżysera Johnny’ego Barringtona to oryginalna opowieść o żałobie i stracie, którą trudno zamknąć w konkretną gatunkową szufladkę. Są w niej bowiem elementy klasycznej historii o dojrzewaniu, psychologicznego dramatu, ale jest także ważny dla rozwoju fabuły pierwiastek mistyczny, w postaci osobliwych religijnych wizji głównego bohatera.