„Cudowny chłopak: Biały ptak”. Odkrywanie rodzinnej przeszłości

Za tym filmem stoją wielkie nazwiska. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Cudowny chłopak” R.J. Papacio. Ta historia chłopca, który spotykał się z ostracyzmem kolegów, przez pięć lat była na liście bestsellerów „New York Timesa”, a na świecie została sprzedana w ponad 15 mln egzemplarzy. Ukazała się też w Polsce (wydawnictwo Albatros) podobnie jak kolejna opowieść Papacio „Biały ptak”, której bohaterem jest jeden z prześladowców Juliena.

Ta książka stała się teraz kanwą scenariusza filmu Marka Forstera. Reżyser jest jednym z hollywoodzkich potentatów. Ma na koncie bardzo głośne produkcje: Bondowski „Quantum of Solace”, film wracający do tradycji Kubusia Puchatka „Krzysiu, gdzie jesteś?” czy dramat „Czekając na wyrok” z wielką oscarową rolą Halle Berry. A za muzykę skomponowaną do jego „Marzyciela” Oscara dostał Jan A.P. Kaczmarek.

Jest specjalistą od filmów, które przypominają o pięknych stronach człowieka. jak choćby jego nakręcony dwa lata temu „Mężczyzna imieniem Otto”. Tom Hanks gra w nim zgryźliwego mężczyznę, który odzyskuje chęć do życia dzięki przyjaźni z młodą sąsiadką i jej rodziną.

Tajemnica babci

Fosterr przyciąga gwiazdy. W „Cudownym chłopaku. Białym ptaku” Helen Mirren wcieliła się w babcię przylatującą z Europy do wnuka, który właśnie został wyrzucony z nowojorskiej szkoły za znęcanie się nad okaleczonym kolegą. Jest artystką, w galerii sztuki ma otworzyć retrospektywę swojej twórczości. Zaniepokojona zachowaniem wnuka, opowiada mu swoją wojenną historię.