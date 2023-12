Sekcje tematycznie Mastercard OFF CAMERA 2024. Ruszyła sprzedaż I puli karnetów

Girl Power! Dziewczynki mają głos!

Dziewczyny i dziewczynki fascynują twórców i to nie tylko filmowych, od dawna. Wystarczy wspomnieć słynną Lolitę Nabokova, której rozkwitającą seksualność jest przedmiotem męskiej fascynacji głównego bohatera, ale i samego autora, żeby uświadomić sobie, że figura dziewczynki z jednej strony uosabia beztroskę, zabawę i tożsamościową płynność. Z drugiej - skrywa mroczny, niebezpieczny i pełen mniej albo bardziej wypowiedzianego pożądania potencjał. Wynikający głównie z patriarchalnie ukształtowanych przekonań i tendencji do fetyszyzowania dziewczynek.

Specjalna tegoroczna sekcja tematyczna Mastercard OFF CAMERA pt. „Girl Power!” nie zajmuje się jednak męskimi rojeniami i fantazjami na temat dziewczyńskości, jakich pełno w kulturze. Zamiast tego proponuje różnorodne, skomplikowane, czasem zabawne, czasem wzruszające reprezentacje filmowe dziewczynek i dorastających dziewczyn, które fascynują i zaciekawiają siłą, nieugiętością i poczuciem humoru. Dzięki nim wychodząc zwycięsko z rozmaitych pułapek, jakie wciąż zastawia na nie przesiąknięta seksizmem rzeczywistość.

Pokazywane w sekcji filmy stawiają jednak na różnice klasowe, rasowe i genderowe między bohaterkami. Dobitnie udowadniając moc i aktualność kultowego już hasła z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - Girl Power. Wyznaczany jednak już nie przez naiwnie pojmowany biały feminizm, a emancypację wynikającą ze świętowania i akceptacji różnorodności. Aż chciałoby się krzyknąć wraz z ekranowymi postaciami - Girl Power! A następnie energicznie, nieustraszenie i niestrudzenie eksplorować i zbawiać świat.

Na granicy: politycznej, religijnej, naturalnej i osobistej

Granice to ostatnimi czasy gorący temat. Zwłaszcza w wymiarze geopolitycznym, przyglądając się coraz bardziej przerażającej rzeczywistości, jaka nas otacza. Wyniszczająca wojna w Ukrainie, brutalny konflikt zbrojny w Izraelu, globalny kryzys uchodźczy czy postępujące zmiany klimatyczne. To wydarzenia, którymi żyje dzisiaj cały świat, analizując przyczyny, jakie do nich doprowadziły. Status quo zostało zachwiane, a granice, w bardzo różnym wymiarze, przekroczone. Pozostaje niepokój i obawa o to, co będzie dalej.

W tegorocznej sekcji tematycznej festiwalu Mastercard OFF CAMERA pt. „Na granicy” będziemy chcieli się zastanowić nad tymi kontekstami. Zarówno w makroskali, przyglądając się granicom w sensie politycznym, religijnym czy coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, jak również w bardziej osobistej perspektywie. Często przecież jest tak, że większe napięcia generowane są przez przekroczenie czyichś granic moralnych czy kulturowych, jak również to, że sami nie potrafimy poradzić sobie z ograniczeniami, jakie mamy we własnej głowie. To rodzi klincz, z którego trudno się wyswobodzić. I choć pierwszy krok zawsze jest tym najtrudniejszym, zrobienie go daje nadzieję na lepszą przyszłość, tak w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym.

W słusznej sprawie

Problematyka wokół zbrodni i przestępstw niezmiennie, od dobrych kilkudziesięciu lat stanowi jeden z ulubionych tematów kinowych i nie tylko widzów na całym świecie. Świadczy o tym chociażby popularność seriali i podcastów spod znaku „true crime”, dosłownie pożeranych przez odbiorców. Nic w tym dziwnego, wszak mało co trzyma w napięciu tak bardzo, jak sprawnie skonstruowana i opowiedziana kryminalna intryga. Konwencje dramatów sądowych i tych opowiadających o pogrywaniu z systemem prawnym chętnie i umiejętnie przepisują ostatnio także twórczynie oraz twórcy kina artystycznego. Co pokazuje Złota Palma na ostatnim festiwalu w Cannes dla Justine Triet i jej kunsztownej wariacji na ten gatunek – „Anatomy of a Fall”.