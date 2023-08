„Kochanica króla Jeanne du Barry”: Królewska namiętność w pięknej scenerii

Zwyczaje monarchy

Atutem filmu są scenografia, kostiumy i aktorzy. Maïwenn nie przekonuje urodą, ale celowo gra Jeanne du Barry bardzo nowocześnie. A Ludwik XV to pierwsza poważna rola Johnny’ego Deppa od trzech lat. Reżyserka zwróciła się do niego, gdy odmówili jej koledzy francuscy.

Gwiazdor „Piratów z Karaibów” był w ostatnim czasie uwikłany w długi i trudny proces z byłą żoną Amber Heard. Ona oskarżała go o przemoc, on ją o pomówienie. Sprawy się ciągnęły, inne wyroki wydawały sądy amerykańskie i europejskie. Zapadały orzeczenia o milionowych odszkodowaniach. Ostatecznie sąd uwolnił Johnny’ego Deppa od zarzutu, ale nie wszyscy chcieli to przyjąć do wiadomości. Król Ludwik XV jest więc jego powrotem na wielki ekran.

– Przygotowując się do tej roli, postanowiłem nie tyle zgłębiać historię przez duże „H”, ile różne anegdoty związane z Ludwikiem XV, scenki z codziennego życia, co lubił jeść, pić. Dzięki temu byłem w stanie zbudować postać, która miała złożoną tożsamość – mówi Depp. Trzeba przyznać, że wyciągnął ze scenariusza wszystko, co się dało.

„Kochanica króla Jeanne du Barry” nie jest dziełem wielkim, ale dobrze się ten film ogląda. A to już dużo.