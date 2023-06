Nowy sezon "Black Mirror" już 15 czerwca

Trasa S3 miała prowadzić aż do Pragi. Skończy się w Czechach w szczerym polu

Droga ekspresowa S3 której budowa właśnie trwa prowadzić będzie do granicy czeskiej i dalej miała być przedłużeniem łatwego dojazdu do czeskiej Pragi. Jednak kiedy po polskiej stronie prace mają się powoli na ukończeniu to w Czechach droga skończy w szczerym polu.