Produkcja „Wyspy” Pawła Pawlikowskiego zawieszona. Gwiazdy wróciły do domów

SAG-AFTRA to organizacja reprezentująca ok. 160 tysięcy osób pracujących w mediach i rozrywce, m.in. aktorów, dziennikarzy telewizyjnych, tancerzy, DJ-ów, redaktorów wiadomości, prowadzących programy telewizyjne, piosenkarzy, lalkarzy.

Jak donosi portal Deadline Hollywood jedną z pierwszych ofiar strajku stał się, niestety, film Pawła Pawlikowskiego „The Island”, w którym główne role grają zdobywca Oscara za rolę w „Jokerze” Joaquin Phoenix i nominowana do Oscara za kreację w „Carol” Rooney Mara. Informację tę potwierdza polska współproducentka filmu Ewa Puszczyńska.

Auror „Idy” i „Zimnej wojny” miał zacząć zdjęcia w Hiszpanii w tym miesiącu. Groźba potencjalnego strajku SAG-AFTRA — oprócz trwającego strajku autorów i zapowiadanego strajku reżyserów — wystraszyła firmy ubezpieczeniowe. „The Island” miał zostać objęty gwarancją największej niezależnej firmy w tej w branży, Film Finances Inc. Gwiazdy, które również nie chciały łamać zapowiadanego strajku, wróciły więc do domów, a projekt został zawieszony do odwołania. Ustalenie nowych terminów zdjęć będzie oczywiście wymagało ponownej ekwilibrystyki, by dopasować wszystkie terminy wykonawców i członków ekipy.

Podobne sytuacje, jak spodziewają się eksperci, będą się w najbliższych miesiącach powtarzać. Ironia losu polega na tym, że strajk dotnie nie studia, lecz producentów niezależnych, najczęściej członków SAG-AFTRA. W podobnej sytuacji byli oni już wcześniej – w czasie pandemii. Wtedy też firmy nie chciały dawać gwarancji produkcjom, a banki odmawiały im pożyczek. Szacuje się, że w latach 2020-2021 upadło przez to około 400 projektów. Zapewne i teraz dojdzie do podobnych sytuacji.