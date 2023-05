The Weeknd z córką Deppa w serialu

The Weeknd, uważany przez niektórych za epigona Michaela Jacksona, to dziś jedna z najgorętszych postaci światowego showbiznesu, muzyki i streamingu.

To do niego należy zeszłoroczny rekord wpływów za jeden wieczór koncertowy. Jego osiemnaście amerykańskich występów przyniosło wpływy 146 mln dolarów, co daje astronomiczną średnią ponad 6,9 mln dolarów za jeden występ. To o 300 tysięcy dolarów więcej niż brał Paul McCartney, dotychczasowy lider.

Również dlatego The Weeknd zmienił plany koncertowe, odwoływał występy w halach – m. in. w Krakowie, i sprzedawał bilety na stadiony. Na PGE Narodowym wystąpi 9 sierpnia.

Zapowiedział już „rebranding”. Pod obecnym pseudonimem wyda jeszcze jedną płytę, a potem będzie tworzył jako Abel. Takie imię nadała mu mama, urodzona w Etiopii, gdzie z duchową pielgrzymką artysta zamierza się udać.