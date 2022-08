Komisja złożona z ekspertów branży filmowej wyłoniła 13 dokumentów, które w tym roku będą się ubiegały o Europejską Nagrodę Filmową. Są wśród nich aż dwa filmy polskie.

„Film balkonowy” to pozycja wyjątkowa. Paweł Łoziński przez dwa lata filmował z balkonu ulicę pod sowim domem, rozmawiał z ludźmi, sąsiadami i nieznajomymi. Młodymi i starymi, zagonionymi i takimi, którzy nie bardzo wiedzą, co zrobić z czasem. Z inteligentami, prostakami, artystami, emerytami. Z ludźmi, którzy potrafią łapać wiatr w żagle i tymi, którym nic nie wychodzi. Z tych rozmów powstał portret dzisiejszej Polski: czasem śmieszny, czasem piękny, czasem bolesny, czasem straszny. I jeszcze refleksja, jak jesteśmy samotni i jak bardzo potrzebujemy chwili bliskości. Nawet, jeśli trzeba zadrzeć głowę do góry.

Drugi polski film (tym razem koprodukcja z Niemcami), który wciąż liczy się w walce o Europejską Nagrodę Filmową to „Anioły z Sindżaru” Hanny Polak. To historia Hanify - młodej dziewczyny z Iraku, która cudem przeżyła atak ISIS na jej jazydzką mniejszość religijną i etniczną w północnym Iraku w 2014 roku. Hanifa uniknęła porwania przez ISIS, ale jej pięć młodszych sióstr zostało z domu uprowadzonych. Hanifa próbuje je odnaleźć i sprowadzić do domu – tak jak obiecała swojemu umierającemu ojcu. "Anioły z Sindżaru" są przejmującym wołaniem o sprawiedliwość. Demaskują zbrodnię przeciwko ludzkości, pokazują zapomniane ludobójstwo i ludzi, którym odmawia się wszelkich praw. Ale są również świadectwem ich siły i odwagi.

Inne tytuły, które znalazły się na krótkiej liście dokumentów to: „A House Made od Splinters” Simona Lerenga Wilmona, „A Thousands of Fires” Saeeda Taji Farouky’ego, „Girl Gang” Susanne Reginy Meures, „How to Save a Dead Friend” Marusi Syroeczkowskiej, „Karaoke Paradise” Einari Paakkanen, „Nelli & Nadine” Maagnusa Gerttena, „Mr Landsbergis” Siergieja Łoźnicy, „Republic” of Silence” Diany El Jeiroudi, „The Eclipse” Nataša Urban, „Three Minutes” Bianca Stigter. Specjalne miejsce wśród wyróżnionych tytułów zajmuje „Mriupolis 2” zrealizowane przez Mantasa Kvedaraviciusa, który został zabity po zdjęciach, w czasie wojny w Ukrainie.

Wkrótce 4400 członków Europejskiej Akademii Filmowej rozpocznie oglądanie filmów i będzie głosować na swoich faworytów. Ogłoszenie nominacji nastąpi 8 listopada 2022 roku, a nagrody zostaną wręczone podczas gali, jaka odbędzie się 10 grudnia w Reykjaviku.