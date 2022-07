To będzie już 16. edycja festiwalu, którego dyrektorką artystyczną od 2007 roku jest Grażyna Torbicka. Fani tej wakacyjnej, a jednocześnie bardzo ambitnej imprezy, obawiają się, że może to być jej ostatnia edycja.

Grażyna Torbicka nie ukrywa, że tegoroczny budżet to 1/3 kwot, jakimi dysponowała w latach ubiegłych. A przecież festiwal zawsze budował w Kazimierzu wielkie namioty kinowe. Na początku dwa, potem jeden. W tym roku projekcje filmów będą się odbywały w przystosowanej do tego celu sali kinowej w kazimierzowskiej szkole. Jak zawsze uczestnicy festiwalu będą mogli również oglądać filmy w dwóch kinach plenerowych – na Zamku i na Rynku.

– Oczywiście mam nadzieję, że festiwal nie upadnie, ale łatwo nam nie jest. Nazwałam tegoroczną edycję „Intermezzo”, bo będzie to zapewne impreza mieszcząca się pomiędzy tym, co robiliśmy w przeszłości, a tym, co będziemy robili w przeszłości – mówi Grażyna Torbicka.

Debiut Stuhra juniora

Festiwal potrwa od 30 lipca do 7 sierpnia będzie można obejrzeć filmy, które wcześniej trafiły na festiwale w Cannes, Berlinie czy Wenecji. Otwarcie i zamknięcie należy do polskich premier tytułów nagrodzonych w Cannes – „Corsage” Marie Kreutzer i „The Eight Mountains” Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch. W filmie „Corsage” można będzie zobaczyć nagrodzoną w Cannes Vicky Krieps w roli cesarzowej Sissi.

Wydarzeniem będzie projekcja laureata berlińskiego Złotego Niedźwiedzia „Alcarràs” Carli Simón – opowieść o wielopokoleniowej rodzinie z wioski w Katalonii. Będą też obrazy, które miały premiery w Cannes. Atrakcją jest mocny, polityczny „Boy from Haeven” Tarika Saleha czy opowieść o przeżywaniu straty bliskiej osoby „Piękny poranek” Mii Hansen-Love.

W programie znalazła się też premiera wyjątkowego filmu dokumentalnego „Diana. The Princess” w reżyserii Eda Perkinsa o księżnej Dianie.

Bogaty jest program polskich fabularnych nowości. Komediowo-obyczajowe „Chrzciny” Jakuba Skoczenia ze znakomitą rolą Katarzyny Figury pokazują pojednanie pokłóconych od lat bliskich w obliczu grudnia 1981 r. Tragikomiczna „Tonia” Marcina Bortkiewicza z udziałem jego córki Marianny Ame opowiada o relacji córki i ojca. Perspektywę nastolatków przedstawiają też „Braty” Marcina Filipowicza, rzecz o pierwszej miłości, zranionych uczuciach i dojrzewaniu do akceptowania samego siebie. O odwadze bycia sobą opowiada również „Słoń” Kamila Krawczyckiego.

Pełnometrażowy debiut Macieja Stuhra „Marta Grall” rozgrywa się środowisku studentów, którzy konfrontują się z problemami pandemii, kłopotami osób LGBT+ i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Autor spotka się z publicznością.

Warto też obejrzeć pozycje, które są już po premierze. To rap opera „Inni ludzie” według powieści Doroty Masłowskiej w reżyserii Aleksandry Terpińskiej, laureatki Złotych Lwów za najlepszy debiut, oraz tragikomedia psychologiczna „Fucking Bornholm” Anny Kazejak, uhonorowanej nagrodą Europa Label Cinema. Z obiema reżyserkami będzie można porozmawiać po seansach.

Z kolei pokazowi „Bo we mnie jest seks” Katarzyny Klimkiewicz towarzyszyć będzie spotkanie z Marią Dębską, która zagrała Kalinę Jędrusik. Prezentacja „Mojego wspaniałego życia” Łukasza Grzegorzka o miłości w małomiasteczkowym pejzażu da szansę na rozmowę z Agatą Buzek.

W roli gościa specjalnego wystąpi Jan Peszek. Spotka się z publicznością i pokaże na kazimierzowskim zamku swój słynny monodram „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego”.

Niezauważani

Bohaterem retrospektywy jest włoski dokumentalista Gianfranco Rosi, autor nagrodzonej Złotym Lwem w Wenecji „Rzymskiej aureoli” i wyróżnionego Złotym Niedźwiedziem w Berlinie „Ognia na morzu”.

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych oceniać będą Julia Wyszyńska (wystąpi też z monodramem własnego autorstwa „Fizyka kwantowa”); reżyserka filmów dokumentalnych Lidia Duda i krytyk Michał Walkiewicz.

W sekcji „Ekoświadomość” pokazana zostanie „Simona” Natalii Korynckiej-Gruz, czyli opowieść o niezwykłym życiu Simony, córki, wnuczki i prawnuczki słynnego rodu Kossaków, która porzuciła Kraków i odnalazła dom w Puszczy Białowieskiej, pracując jako psycholożka i badaczka dzikich zwierząt.

Z dala od miasta, bo w otoczeniu polskiej wsi, dzieje się „Silent Love” Marka Kozakiewicza, subtelna i czuła opowieść o sile rodziny, o przyjmowaniu nowych ról i redefiniowaniu starych.

Z kolei z dala od rodziny znajdują się siedmiolatkowie z „Pisklaków” Lidii Dudy, przepełnionej wrażliwością historii o dzieciach z internatu dla niewidomych i niedowidzących. Z dala od centrum dzieje się „Lombard” Łukasza Kowalskiego, którego głównymi bohaterami są Jola i Wiesiek – para w życiu i biznesie, prowadząca prawdopodobnie największy lombard w Europie w Bytomiu, nazywanym polskim Detroit.