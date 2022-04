Tego wszyscy się spodziewali. Program tegorocznego festiwalu canneńskiego jest nieprawdopodobnie mocny. Jakby filmowcy chcieli sobie odbić dwa trudne lata pandemii.

W konkursie głównym znalazło się 18 tytułów. Jest wśród nich „Eo” Jerzego Skolimowskiego – rodzaj impresji czy współczesnej interpretacji klasycznego filmu Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze”. Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski, w rolach głównych występują Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek. Konkurentami „Eo” w walce o Złotą Palmę będą m.in. „Crimes of the Future” Davida Cronenberga, „Tori i Lokita” braci Jeana-Pierre’a i Luki Dardenne’ów, „Showing Up” Kelly Reichardt, „Triangle Of Sadness” Rubena Ostlunda, „RMN” Christiana Mungiu. Kino francuskie będą reprezentować Arnaud Desplechin („Frère Et Soeur”), Claire Denis („Stars at Noon”). Będą nowe filmy świetnych Azjatów: Parka Chan-Wooka („Decision to Live”), Hirokazu Kore-edy („Broker”).

No i znalazł się w głównym konkursie film Rosjanina Kiryłła Seriebriennikowa, „Żona Czajkowskiego”. Seriebriennikow jest autorem, który w Rosji był prześladowany, ale wciąż nie jest oczywiste, jak zostanie przyjęta na Lazurowym Wybrzeżu jego film w czasie inwazji Rosji na Ukrainę.

Festiwal zamknie „Z (Comme Z)” Michela Hazanaviciusa z Berenice Bejo w roli głównej.

Duży sukces odniosła też Agnieszka Smoczyńska, której film „Silent Twins” został zakwalifikowany do oficjalnej sekcji Un Certain Regard. Reżyserka oparła swoją opowieść na autentycznej dwóch bliźniaczek - Jennifer i June Gibbons - które odmówiły kontaktu ze światem, porozumiewając się wyłącznie ze sobą, językiem, który same stworzyły. Ich dziwna relacja zaczęła jednak być niebezpieczna, zarówno dla nich, jak dla otoczenia. To pierwszy samodzielny, anglojęzyczny projekt Smoczyńskiej.

Na pokazie specjalnym swój nowy film „Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind” zaprezentuje Ethan Coen. Również poza wszelkimi konkursami swój film „The Natural History Of Destruction” zaprezentuje Sergiej Łoźnica.

Festiwal odbędzie się od 17 do 28 maja.