Po ponad 20 latach rządów Putina, Rosja jest podzielona i zatruwa ją autorytaryzm – pokazuje dokument „Rosja kontra Rosja”. Reżim chce uczynić wizytówkę swojego sukcesu ze stolicy zamieszkiwanej przez 12 milionów ludzi. Średnie zarobki są tu trzykrotnie wyższe niż na prowincji.

Autor filmu, Stephane Bentura, spotkał się z kolegą sprzed trzech dekad, Piotrem Tołstojem, wtedy dziennikarzem będącym orędownikiem zmian. Dziś jest zagorzałym zwolennikiem Putina. We wrześniu 2021 r. z ramienia prezydenckiej partii „Jedna Rosja” po raz kolejny startował w wyborach do rosyjskiej Dumy. Jest jej wiceprzewodniczącym.

– Nie zgadzam się z twierdzeniem jakoby Rosja była podzielona na pół – twierdzi Tołstoj i dodaje: – Zaniedbaliśmy pokolenia 20- i 30-latków, którym wartości mieszają się z zachodnią kulturą.

Młodzi pragną demokratycznych reform, ale władza dba, by wybijać im to z głowy. Igor okupił odepchnięcie milicjanta na proteście wyrokiem trzech lat w kolonii karnej. Alina została zwolniona z Instytutu Badawczego za pomoc przesłuchiwanym i aresztowanym. Teraz zarabia strzyżeniem psów. I przyznaje w filmie, że jej dziadkowie kompletnie nie rozumieją jej postawy.

– W Rosji porządny człowiek ma za sobą więzienie albo zsyłkę – uważa Olga Romanowa, dziennikarka na uchodźstwie. – Dziś jest tam kilkaset więźniów politycznych. 10 lat temu było ich 40, a za Jelcyna żadnego. Będzie jeszcze gorzej.

Najbardziej znanym dysydentem jest Aleksiej Nawalny, uznany za „terrorystę i ekstremistę”. Opowiada o nim film brytyjskiego dokumentalisty Jona Blaira, Nawalny – wróg Putina nr 1”.

Przeciwnicy systemu uciekają z kraju, niektóre szacunki mówią, że od 2008 roku z Rosji uciekło 1 mln. 800 tys. obywateli. Od 2012 roku 50 tys. rosyjskich dysydentów szukało schronienia w Berlinie, wielu w Wilnie.

4 procent PKB Rosja przeznacza na armię, dwa razy więcej niż Francja. W 2021 roku reżim przywrócił masowe aresztowania.

– W historię naszego kraju są wpisane liczne reżimy autorytarne – mówi Władimir Kara – Murza. – Caryzm, stalinizm, komunizm. Dzisiejszą władzę nazwałbym dyktaturą postmodernistyczną. Zachód też nie jest bez winy. W latach 90. nie dojrzał do tego, by przyjąć do siebie nową demokratyczną Rosję. Powinien był nam dać szansę integracji z Europą. Niech to będzie nauczka na przyszłość, przecież nic nie trwa wiecznie. Nawet władza Putina.

– Naprawdę wierzycie, że wystarczy pozbyć się złego Putina i Rosja podporządkuje się Zachodowi? Nie liczcie na to – ripostuje Piotr Tołstoj.

18.30 „Nawalny – wróg Putina nr 1”, reż. Jon Blair, Wlk. Brytania, 2021

20.55 „Upadek Związku Radzieckiego”, reż. Denis Sneguirev, 2021

21.50 „Rosja kontra Rosja”, reż. Stephane Bentura, Francja/Litwa 2021