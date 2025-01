Co na to wszystko MEN? Na razie podkreśla, że jedyne, co rozważa, to przesunięcie jego wprowadzenia o rok. I, jak na ten moment, jest to nadal przedmiot obowiązkowy.

Łowienie wyborcy wszelkimi sposobami

Za Barbarą Nowacką twardo stanęły polityczki Lewicy. „Widzę, że wśród kolegów polityków zapanowała moda na atakowanie edukacji zdrowotnej. Może jeszcze wprowadzimy opcję dobrowolnego uczenia się matematyki albo chemii?” – napisała na platformie X Magdalena Biejat, senatorka i kandydatka Lewicy na prezydenta. A szefowa klubu NL Anna Maria Żukowska zapytała premiera Tuska, czy zamierza tolerować zachowanie Kosiniaka-Kamysza. Słowa Trzaskowskiego o nowym przedmiocie określiła jako „podlizywanie się prawicowemu wyborcy”.

Bo niewątpliwie po sprawie krzyży w warszawskim ratuszu Rafałowi Trzaskowskiemu trudno będzie zdobyć przychylność konserwatywnego wyborcy. A w sytuacji, gdy plebiscyt rozstrzygnie się prawdopodobnie o włos, każde poparcie wyrażone dla obecnego prezydenta stolicy jest na wagę złota. Zwłaszcza, że w Koalicji Obywatelskiej z niepokojem patrzy się na rosnące zaangażowanie polityków PiS w walkę z nowym przedmiotem szkolnym i obawiają się, że będzie to kolejny straszak, po który sięgnie ugrupowanie Kaczyńskiego.

Tyle, że kalkulacje polityczne nie powinny mieć miejsca w sytuacji, gdy mowa o dobru dziecka. Nie każde pochodzi z rodziny, w którym uczy się je, jak zdrowo i długo żyć. A wszystkim nam zależy na tym, by dzieci były zdrowe i szczęśliwe. Przerażają kwestie seksualne? Co piąty piętnastolatek ma już inicjację seksualną za sobą.