Warsztaty Edukacyjne

Wśród zajęć dla najmłodszych szczególne miejsce zajmują warsztaty poświęcone fascynującym zjawiskom przyrodniczym, jak „Powietrze”, podczas których dzieci odkrywają tajemnice gazów, oraz „Węgiel”, który wprowadza je w świat minerałów i zasobów naturalnych. Starsze dzieci, z klas 4-6, mają okazję zgłębić sekrety prądu i energii, uczestnicząc w warsztatach „Elektryzujące doświadczenia” oraz „Od maszyny parowej do energii wiatrowej”. Dla uczniów klas 7-8 zaplanowano zajęcia z elektrotechniki, w tym eksperymenty z płytkami stykowymi i generatorem energii.

Ekologiczne podejście do edukacji także znajduje swoje miejsce w ofercie muzeum. Warsztaty „Przetwórnik” uczą dzieci zasad zrównoważonego rozwoju, promując praktyczne zastosowanie zasad 5R: Refuse (odmawiaj), Reduce – (ogranicz), Reuse –(użyj ponownie), Recycle –(użyj ponownie), Rot (przetwarzaj). Warsztaty artystyczne, takie jak „Gazostwory” czy „Coś tu pachnie”, wprowadzają uczestników w świat wyobraźni, sztuki oraz zapomnianych zapachów przemysłu gazowniczego, jednocześnie rozwijając kreatywność i zdolności manualne.

Rodzinne Warsztaty w MGW

Program edukacyjny muzeum obejmuje także warsztaty rodzinne, które łączą badania naukowe, ekologiczne inicjatywy oraz rękodzieło, tworząc przestrzeń do wspólnej nauki i zabawy. W ramach cyklu chemiczno-fizycznego „W aptece Ignacego” uczestnicy eksperymentują z domowymi produktami, odkrywając ich chemiczne właściwości. Dzięki takim materiałom jak ocet, soda czy olej, powstają barwne efekty, tęcza na mleku, czy lampa lawa. Te kreatywne doświadczenia zainspirowane zostały działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Warsztaty ekologiczne „Przetwórnik” pozwalają zgłębić temat ochrony środowiska. Uczestnicy uczą się, jak codzienne nawyki mogą wspierać planetę, tworząc ekologiczne przedmioty użytkowe, takie jak torby czy biżuteria, wykorzystując i przetwarzając przyniesione materiały.

Z kolei warsztaty rękodzielnicze „Od szkoły koronkarskiej Honoraty Łukasiewiczowej do współczesnej sztuki splatania sznurka” pozwoająą uczestnikom na odkrywanie tradycyjnych technik wyplatania, w tym makramy, oraz wykonanie własnych ozdób inspirowanych polskim dziedzictwem rękodzielniczym.

Zapraszamy do Muzeum Gazowni Warszawskiej, gdzie historia spotyka się z nauką i pasją do eksperymentowania, a każda wizyta to okazja do odkrywania tajemnic przeszłości w nowoczesny sposób.

Widzimy się w MGW!

