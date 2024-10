Martynowicz: chcemy poznać wizję MEN dotyczącą pracy nauczycieli

Bardzo mi się podobał ruch ministry Nowackiej, który polegał na tym, że powstała organizacja doradcza wokół szefowej MEN. Różne organizacje pozarządowe mogły do niej aplikować. Problem w tym, że nie ma w niej nauczycieli. To jakby doradzać się w reformie szpitali, nie biorąc pod uwagę głosu lekarzy i lekarek. A kto zna szkołę najlepiej? Szczerze mówiąc, takie postawienie sprawy trochę mnie zabolało. Uważam, że to jest znowu niefajny sygnał dla nauczycieli, który może być odczytywany opacznie: robimy nową szkołę, ale bez was…

Powiedział pan, że nieznana jest jeszcze wizja pani minister, jeżeli chodzi o zawód nauczyciela. A jaka jest pana wizja?

Jako nauczyciele jesteśmy otwarci na refleksje na temat naszej pracy. Bo zmiana wizerunku zawodu nauczyciela, podniesienie jego prestiżu, wymaga też jakiegoś ruchu z naszej strony. To nie jest tylko tak, że my chcemy dostać. Musimy od siebie także coś dać. Wiemy to.

Jeśli mówimy jednak o naszych oczekiwaniach, to na pewno wyższe zarobki, ale też lepsze warunki pracy. Wciąż mówi się o tym, że nauczyciele pracują tylko 18 godzin przy tablicy. A jest to zupełnie niezgodne z prawdą. Jestem nauczycielem języka polskiego i sporo pracuję w domu, ale dużo dodatkowych zajęć jest także w szkole – spotkania z rodzicami, dokumentacja, wyjazdy, rady pedagogiczne, szkolenia czy interwencje. Więc ja bym chciał, żeby jasno był określony profil nauczyciela przyszłości: ile on ma zarabiać, jakie ma mieć obowiązki, co jest jego obowiązkiem, a co nie. Konieczne jest jasne rozwiązanie kwestii godzin ponadwymiarowych. I kluczowa sprawa, która jest dla mnie nawet ważniejsza niż pieniądze – wsparcie psychologiczne i superwizyjne dla nauczycieli.

Dlaczego jest to ważne?

Pracujemy z ludźmi, rodzicami i uczniami, którzy są często w coraz trudniejszej sytuacji psychicznej, wymagają pomocy. To jest praca w ciągłym napięciu, w stresie. To nie tylko praca polegająca na tym, że uczę o literaturze, omawiam jakąś lekturę, ale jestem też wychowawcą. Staram się dbać o moich uczniów, przyglądam się ich sytuacji, prowadzę trudne rozmowy z ich rodzicami, z samymi uczniami i uczennicami. Koszty psychiczne tej pracy są bardzo duże – wypalony nauczyciel nie będzie motywował uczniów…