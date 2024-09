Sondaż IBRiS: jakich lekcji religii chcą Polacy?

O organizowanie religii w szkołach pytaliśmy w sondażu także w ubiegłym roku – choć w innym kontekście. Wówczas aż 48,4 proc. ankietowanych stwierdziło, że lekcje religii powinny odbywać się na parafiach a nie w szkole.

Religia sprawą polityczną

Spor o katechezę między Ministerstwem Edukacji Narodowej polaryzuje scenę polityczną. Po stronie biskupów opowiedziało się Prawo i Sprawiedliwość – zwłaszcza byli ministrowie oświaty. Anna Zalewska w wywiadzie udzielonym portalowi Interia.pl mówiła, że te działania to „próba zaznaczenia braku szacunku do przedmiotu”. A Przemysław Czarnek zaapelował do rodziców, by „podnosili alarm” w sprawie lekcji religii. Grupa osób – wśród nich była poprzednia małopolska kurator oświaty Barbara Nowak – protestowała w poniedziałek przed szkołą w Mielcu, w której z okazji rozpoczęcia roku szkolnego gościła Barbara Nowacka.

Co do zasady zmiany wprowadzone i proponowane przez Nowacką popierają zwolennicy rządzącej koalicji. I tak 92 proc. popiera zmiany dotyczące ocen, 90 proc. – łączenie klas i zajęć przed lekcjami lub po, a 94 proc. ograniczenie lekcji do jednej godziny.

Polaryzację sceny politycznej wzmacnia spór o katechezę między stroną kościelną a MEN

W przypadku wyborców PiS i Konfederacji za tymi zmianami jest odpowiednio 24 proc., 35 proc. i 15 proc., co pokazuje, że wśród zwolenników tych ugrupowań także jest sporo osób, którym nie podoba się sposób organizacji religii w szkołach.