Koniec Izby Dyscyplinarnej. „Od Dudy wyboru sędziów do nowej izby zależy teraz KPO”

„To nie jest tak, że podpisanie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN uruchamia przelew euro na polski KPO. Wiele zależeć będzie od prezydenta Andrzeja Dudy, który wybierze 11 sędziów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli w większości będą to sędziowie powołani przez neoKRS, to nic się nie zmieni. A wtedy zdania nie zmieni też Komisja Europejska” – mówi Wojciech Tumidalski, redaktor działu prawnego „Rzeczpospolitej”.